羽球世錦賽／戴資穎敗給前球后馬琳 賽後吐心聲：努力看來還不夠
今年BWF羽球世錦賽是「台灣一姊」戴資穎的最後一舞，今（26）日女單8強戰以16:21、14:21不敵西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），遺憾沒能挺進4強。賽後戴資穎也在Instagram上發文，感謝一路以來球迷的支持。
記者路皓惟/綜合報導
本次世錦賽戴資穎先是擊敗地主丹麥選手Line Christophersen，接著再擊敗泰國好手李美妙，生涯第8度闖進8強，8強將對上勁敵瑪琳，儘管小戴對戰成績稍佔上風，但受限於馬琳強力扣殺，加上失誤較多，整場陷入苦戰而敗陣。
比賽結束後，戴資穎在IG發文寫道，「謝謝大家的支持，也謝謝大家對於我的期待，但我沒能挺進下一場比賽。這應該會是我最後一次世錦賽，謝謝我的團隊給予我的支持和幫助。也謝謝專程飛到這裡來為我加油的球迷，但這裡不是終點，我依然會繼續努力。」
戴資穎隨後也在限時動態吐露心聲，「把所有的情緒轉換成動力，努力看來是還不夠......，謝謝大家的支持和訊息，祝福你們有美好的一天。」
過往戴資穎在世錦賽的最佳成績是2021年銀牌，去年則是拿下銅牌，連續兩屆奪牌成為台灣第一人。在本次世錦賽失利之後，戴資穎下一站將參加於9月初開打的超級1000系列中國公開賽。