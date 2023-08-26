中元普渡4大超商優惠！全家「特大」美式35元　7-11拿鐵有買1送1

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📍門市｜8月25日至8月27日
◾特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）買1送1
◾可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）買1送1
🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月26日
◾大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元），同品項第2杯10元
◾檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式（原價120元），同品項第2杯10元
◾珍珠椰果四季春青茶（原價60元），同品項第2杯10元
📍APP｜8月28日前
◾青梅冰茶（原價60元／杯）買2送2
◾To b. by agnès b.經典可可（原價99元／杯），嚐鮮價70元
◾大杯美式20杯520元 ，5.8折（原價45元、特價26元）
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵7杯520元，8.3折（原價90元、特價74元）
◾純奶茶/純奶青16杯520元 ，6.5折（原價50元、特價33元）
📍APP抽買1送1券｜8月29日前
開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，線上簡單小測驗，看出你在戀愛中扮演的角色及您代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可享CITY指定飲品買1送1優惠條碼，兩平台每日可各玩一次。若抽不到喜歡的優惠，APP遊樂園可扣1點OPEN POINT點數繼續抽，每日無次數上限。
◾有機會抽中咖啡買1送1品項包括，大杯美式（45元／杯）、大杯拿鐵（55元／杯）、太妃焦糖風味瑪奇朵（熱55元、 冰65元／杯）、焙烤榛果拿鐵（熱55元、 冰65元／杯）、精品中杯美式（80元／杯）、精品中杯拿鐵（90元／杯）。
◾有機會抽中現煮飲品買1送1品項包括， 香鑽水果茶（70元／杯）、冰淇淋紅茶（65元／杯）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元／杯）、咖啡珍珠歐蕾（75元／杯）、黑糖珍珠燕麥奶（75元／杯）、珍珠奶茶（60元／杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（70元／杯）。
🟡萊爾富｜8月27日前
特大杯冰檸檬美式，原價75元／杯，結帳憑LINE官帳活動條碼買1送1。
🟡OK｜9月20日前
📍到門市消費／繳費／寄取件可享
中杯美式咖啡，原價35元／杯，特價25元
特大杯純喫茶醇奶茶，原價50元／杯，特價35元
特大杯純喫茶仲夏水果茶，原價70元／杯，特價49元