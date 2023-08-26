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中元普渡4大超商優惠！全家「特大」美式35元　7-11拿鐵有買1送1

▲8月30即將迎來中元節，不少人趁著本週末提早先普渡，全家也祭出特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶、可口可樂買1送1。（圖／全家提供）
▲8月30即將迎來中元節，不少人趁著本週末提早先普渡，全家也祭出特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶、可口可樂買1送1。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

8月30即將迎來中元節，不少人趁著本週末提早先普渡，對此，超商也紛紛祭出咖啡優惠，陪大家提神一起有拜有保庇，包括全家特大杯美式、大杯鮮露醇奶茶、可口可樂買1送1，換算下來原價80元的美式，搭配自帶杯扣5元優惠，只要35元開喝；7-11今（26）日限定，美式、拿鐵第2杯10元，還可在APP天天抽咖啡買1送1優惠券，28日前有新品青梅冰茶買2送2、經典可可70元。

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🟡全家
📍門市｜8月25日至8月27日
◾特大杯美式（原價80元／杯、冰熱不限）、大杯鮮露醇奶茶（原價55元／杯）買1送1
◾可口可樂 435ml（原價29元／瓶）、牧場直送牛奶雪糕（原價40元）、仙草飲 520ml（原價30元）、天然水2.2L（原價35元）買1送1

🟡7-ELEVEN
📍門市｜8月26日
◾大杯美式（原價45元）／大杯拿鐵（原價55元），同品項第2杯10元
◾檸靜時光冰磚精品美式、橙香陽光冰磚精品美式（原價120元），同品項第2杯10元
◾珍珠椰果四季春青茶（原價60元），同品項第2杯10元

▲7-11今起開跑週末輕鬆價優惠，美式、拿鐵有第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11今起開跑週末輕鬆價優惠，美式、拿鐵有第2杯10元優惠。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月28日前
◾青梅冰茶（原價60元／杯）買2送2
◾To b. by agnès b.經典可可（原價99元／杯），嚐鮮價70元
◾大杯美式20杯520元 ，5.8折（原價45元、特價26元）
◾黑糖珍珠撞奶13杯520元 ，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯精品拿鐵7杯520元，8.3折（原價90元、特價74元）
◾純奶茶/純奶青16杯520元 ，6.5折（原價50元、特價33元）

▲7-11（記者鍾怡婷攝）
▲7-11 To b. by agnès b.經典可可，原價99元／杯，限時嚐鮮價70元。（記者鍾怡婷攝）
📍APP抽買1送1券｜8月29日前
開啟OPEN POINT遊樂場、7-11 LINE官方帳號，點選進入活動頁開始測驗，線上簡單小測驗，看出你在戀愛中扮演的角色及您代表哪一種CITY飲品，測驗完最高優惠可享CITY指定飲品買1送1優惠條碼，兩平台每日可各玩一次。若抽不到喜歡的優惠，APP遊樂園可扣1點OPEN POINT點數繼續抽，每日無次數上限。

◾有機會抽中咖啡買1送1品項包括，大杯美式（45元／杯）、大杯拿鐵（55元／杯）、太妃焦糖風味瑪奇朵（熱55元、 冰65元／杯）、焙烤榛果拿鐵（熱55元、 冰65元／杯）、精品中杯美式（80元／杯）、精品中杯拿鐵（90元／杯）。

◾有機會抽中現煮飲品買1送1品項包括， 香鑽水果茶（70元／杯）、冰淇淋紅茶（65元／杯）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元／杯）、咖啡珍珠歐蕾（75元／杯）、黑糖珍珠燕麥奶（75元／杯）、珍珠奶茶（60元／杯）、冰檸檬冬瓜珍珠（70元／杯）。

🟡萊爾富｜8月27日前
特大杯冰檸檬美式，原價75元／杯，結帳憑LINE官帳活動條碼買1送1。

🟡OK｜9月20日前
📍到門市消費／繳費／寄取件可享
中杯美式咖啡，原價35元／杯，特價25元
特大杯純喫茶醇奶茶，原價50元／杯，特價35元
特大杯純喫茶仲夏水果茶，原價70元／杯，特價49元

▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）
▲OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」與「仲夏水果茶」。（圖／業者提供）

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