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羽球世錦賽／球王安賽龍爆冷輸31歲印度老將！衛冕失敗　止步8強

▲世錦賽男單八強世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）以21:13、15:2、16:21不敵31歲的印度老將Prannoy H. S.。（圖／美聯社／達志影像）
▲世錦賽男單八強世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）以21:13、15:2、16:21不敵31歲的印度老將Prannoy H. S.。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2023丹麥世界羽球錦標賽爆出大冷門，地主希望、世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）以21:13、15:2、16:21不敵31歲的印度老將Prannoy H. S.，止步男單8強，衛冕失敗。

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Prannoy是男單項目有名的「神經刀」，爆發時和誰都有能力一戰，不過狀態不佳時也可能在前兩輪就出局，因此他的表現一直都是起起伏伏。過去兩人交手過9次，安賽龍拿到7勝。

今天開賽後，安賽龍很快打出9:2的攻勢，並且就一直保持著這個分差，以21:13率先拿下首局。但就在外界認為球王能很快解決戰鬥時，戰局卻發生了變化。

次局雙方前段比數咬得很緊，Prannoy突然在中盤發力，打出7:1的小高潮拉開分數，以21:15扳回一城，雙方局數戰成1:1平手。

決勝局，Prannoy越打狀態越好，在7:6領先時又是連拿5分，取得6分領先，在那之後就一直控制住著局面。安賽龍也無法組織出一波有效的反擊，最終以16:21敗下陣來。

安賽龍去年四強擊敗台灣好手周天成，決賽在戰勝泰國新生代一哥Kunlavut Vitidsarn，拿下冠軍。但今年狀態並非處於最佳，讓人意外地結束這次的征程。

▲印度老將Prannoy H. S.爆冷戰勝球王安賽龍。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度老將Prannoy H. S.爆冷戰勝球王安賽龍。（圖／美聯社／達志影像）

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