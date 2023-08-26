蘇拉是小又猛「鋼炮颱」！近台灣恐強颱　吳德榮：往南走吸飽熱量

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「如果颱風本身滯留，因為海水受到颱風翻攪逐漸減少熱量，反而會影響颱風強度的發展，反之蘇拉颱風往南走了一大段路，沿途反而吸飽了熱能，強度才能快速長大！」吳德榮說，依照目前各國推測，蘇拉接近台灣時，強度可能維持中度颱風上限、甚至達到強烈颱風的等級，無論中心是否真的登陸，甚至只是颱風環流掃過，都對台灣陸地帶來極大的威脅。
另一方面，由於蘇拉颱風所處的海域雲系並不多，先天條件上就不會是一個「大胖子」，比較沒有發展成大型颱風的條件，大約會是一個暴風半徑150~200公里左右的中型颱風。但強度卻非常強，因此蘇拉算是一個小而精強的「鋼炮颱」。例如2016年的強烈颱風尼伯特就是類似的例子，暴風半徑大約200公里，但中心最大風速最顛峰時達到每秒58公尺，並從台東太麻里登陸，造成全台3人死亡、311人受傷，農損逾6億元。
吳德榮強調，現階段評估蘇拉颱風的變數還是太大，最終蘇拉颱風會不會直撲台灣，最重要關鍵取決於太平洋高壓強弱，最快下週日到週一（8/27~8/28）就能比較明確。隨著蘇拉颱風未來回到偏北路徑之後，下週一起太平洋高壓會逐漸西伸，讓蘇拉颱風慢慢轉向西北，一旦太平洋高壓強度偏強，可能把蘇拉颱風壓著偏南邊通過台灣附近，反之則可能導致蘇拉颱風先往北再轉西北掃過東北角，兩者之間也不能排除颱風中心登陸的可能，現階段還不宜過度猜測，但民眾應該先做好防颱準備了。