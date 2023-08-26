蘇拉還沒到高溫先飆！台北、南高屏、花東恐破36度 週末先防中暑
中度颱風「蘇拉」來勢洶洶，短期內蘇拉會先往南再往北，預計下週三、四（8/30~8/31）才會最接近台灣，不過未來幾天台灣附近天氣，其實已經受到颱風外圍沉降作用影響，各地大多是豔陽高照的大晴天，午後雷陣雨的範圍也縮小，且氣溫明顯飆升，西半部地區高溫可達攝氏34到35度，花東地區高溫約攝氏32度，台北、台中、南高屏、花東等8縣市高溫甚至可能飆破攝氏36度，週末民眾外出要注意防曬，並多補充水分以免中暑。中央氣象局提醒民眾，在蘇拉颱風下週三逼近台灣前，應提早做好防颱準備。
記者鍾怡婷/綜合報導
從昨日起全台各地天氣穩定。中央氣象局預估，下週一（8/28）之前各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅東半部地區偶有零星短暫雨，午後部分地區有局部短暫雷陣雨，但比較強的對流偏向山區，有局部大雨發生機率，提醒民眾週末前往山區活動要留意午後大雷雨。
由於天氣放晴氣溫快速飆升，下週一前西半部地區白天高溫可達攝氏34到35度，花東地區高溫約攝氏32度。氣象局今日持續發布高溫資訊，今日中午前後高雄市、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，台北市、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣為黃色燈號，請民眾注意。