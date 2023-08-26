NBA／Bronny心臟病是先天性缺陷 詹皇家族：有信心他能重返球場
「詹皇」LeBron James長子Bronny James在7月份於一次訓練時，突然失去知覺、並因心臟驟停緊急送醫接受治療，之後雖然沒有大礙，但他能否繼續打球，外界都很關注。今（26）日James家族發表聲明，醫師透露先天性心臟缺陷是Bronny發病主因，並樂觀看待他未來能重返球場。
記者黃建霖/綜合報導
在經過美國西海岸最大的醫院西達賽奈醫療中心(Cedars-Sinai Medical Center)醫師Merije Chukumerije的全面評估，以及2間醫療中心的後續診斷後，Bronny的病因已大致可以確定，是出於先天性的心臟缺陷。在James家族的聲明中，強調他將會得到妥善治療，而且這個病也可以可以透過治療康復的。
主治醫生樂觀看待Bronny能完全康復，他們相信他很快就能重返球場。James家族在聲明中稱：「我們對Bronny完全康復，並在不久的將來重返籃球界充滿信心。我們將繼續向媒體提供最新消息，並恭敬地重申家人對隱私的要求。」
Bronny在今年7月份在南加州大學校園練習時暈倒，隨後被送往雪松西奈醫療中心的重症病房。很快病情就轉為穩定，他被轉移病房、不久得到出院許可，目前正在休養和康復中，據傳精神狀態良好。
自事件發生以來，Bronny暫時缺席球隊的一切活動，包括球隊本月稍早的國外移地訓練。他目前被被《247Sports》評為2023 屆新生中排名第27的新秀，有可能會在明年投入選秀。