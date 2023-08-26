FIBA世界盃／亞歷山大狂砍27分13籃板6助攻！比肩姚明 史上第3人
男籃世界盃昨日開打，在加拿大和法國的強強對決中，NBA奧克拉荷馬雷霆隊球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂砍27分13籃板6助攻，率領球隊在下半場徹底擊潰對手，加拿大終場以95:65拿下首勝。而Alexander也是世界盃（包括前身世錦賽）史上第3位拿到「20分10籃板5助攻」數據的球員。
記者黃建霖/綜合報導
Alexander是NBA逐漸升起的新星，上個賽季他打出生涯年，雖然未能幫助雷霆打進季後賽，不過自己獲選進入年度第一隊，個人數據場均31.4分5.5助攻4.8籃板，投籃命中率是生涯新高的51%。
而在FIBA規則的比賽中，他也一樣活躍，在對法國一戰中，他於第三節10投6中、得到13分，幫助加拿大該節打出25:8的猛烈攻勢，拉開比分。全場則是19投9中，得到27分13籃板6助攻2抄截，表現十分全面。
根據統計，Alexander為近30年來首位在世界盃首秀中得到超過「20分10籃板5助攻」的球員，也是史上第3位在世界盃拿到過這個數據的球員。前兩位分別是中國「移動長城」姚明（2002年，26分14籃板5助攻）和塞爾維亞得分後衛Bogdan Bogdanovic（2019年，26分10籃板6助攻）。
特別的是，Alexander這個數據是在對上法國隊這樣的歐洲強權時拿到的，對方陣中擁有兩屆NBA年度最佳防守球員Rudy Gobert坐鎮，但仍然鎖不住這位加拿大新生代的超級得分手。