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蘇拉颱風最新路徑估海陸警齊發！恐從花東登陸台灣　東部迎暴雨

▲蘇拉颱風增強為中颱，且強度持續發展中，新路徑不排除在花東登陸，下週二將陸續發布海陸警報。（圖／翻攝自中央氣象局）
▲蘇拉颱風增強為中颱，且強度持續發展中，新路徑不排除在花東登陸，下週二將陸續發布海陸警報。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

蘇拉颱風增強為中颱，且強度持續發展中，靠近台灣後恐在中颱上限或強颱，氣象專家預估，下週三、週四（30-31日）蘇拉就會逼近台灣附近，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會，東半部地區首當其衝留意暴雨，下週二（29日）陸颱風警報有機會陸續發布。

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根據天氣風險吳聖宇預報指出，蘇拉颱風在台灣東南方海面上，過去一天強度有明顯增強，已經達到中度颱風，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當紮實，是一個名符其實的「小鋼炮」。

不過蘇拉颱風暫時還不會影響台灣的天氣，由於受到南海上空高氣壓的引導，蘇拉颱風在今明兩天（26日至27日）將緩慢向南移動，反而是逐漸遠離台灣附近，向南移動到呂宋島東方近海，下週一（28日）南海高壓將減弱，引導力量變小，蘇拉颱風有減速滯留趨勢，接著下週二（29日）颱風東北方另一個高氣壓向西伸展，將帶動蘇拉颱風轉向西北移動，同時速度也會加快，逐漸趨向台灣附近區域。

▲蘇拉颱風（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲蘇拉颱風已經達到中度颱風，未來有逼近強烈颱風等級趨勢，範圍很小，結構相當紮實。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）
吳聖宇提醒，下週三、週四（30日至31日）蘇拉颱風可能就會逼近台灣附近，依照現在的預報路徑，不排除有直接登陸花東地區或恆春半島的機會，不過路徑變化看起來還是很大，有待後續再密切觀察注意。下週五（9月1日）逐漸離開，影響也將減小。

按照上述的預報情況，週末期間到下週二（26-29日）蘇拉颱風都還不會影響台灣天氣，仍維持夏季型午後有雷雨的天氣型態，但是局部單點雨勢可能較大，西半部地區有發生午後大雷雨的可能性，午後外出或是到山區活動的朋友都要特別留意天氣變化。溫度也持續偏高，部分地區有機會達到36度或以上高溫，外出除了注意午後雷雨，防曬放中暑的準備也不可少。

下週二（29日）天氣雖然還沒有變化，但是海陸颱風警報有機會陸續發布，下周三、週四（30至31日）颱風對台灣的影響最大，如果颱風中心如預期是往花東、恆春半島移動，首當其衝的將是東半部地區，颱風眼牆通過的區域會有相當明顯的風雨。

其次是北部地區，除了外圍雨帶引發一陣一陣的雨勢外，同時會伴隨較強的偏東陣風。南部地區則是要留意當颱風中心通過中央山脈後，可能引進西南風所帶來的風雨，如果中心登陸地點越偏北，南部受西南風影響的情況就會越明顯。中部地區受影響就比較小，受到中央山脈地形屏障，預期風跟雨的狀況都會相對較弱一些。

吳聖宇表示，由於這個颱風範圍小，結構紮實，風雨可能都集中在暴風圈內，要等到颱風離台灣相當靠近或是進入暴風圈內，風雨的感受才會明顯出現，暴風圈內外風雨的程度可能差異頗大。到了下週五（01日）颱風遠離，各地風雨減小，颱風警報也將解除，下週末（2日至3日）有機會恢復夏季型午後雷雨的天氣型態，不過颱風影響剛結束，安排活動還是要慎選地點，注意安全。

▲未來降雨趨勢呈現3階段式降雨，尤其是8月30日開始東半部雨勢猛烈。（圖／中央氣象局）
▲未來降雨趨勢呈現3階段式降雨，尤其是8月30日開始東半部雨勢猛烈。（圖／中央氣象局）

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