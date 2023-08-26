中秋、雙十連假接力登場！國道0至5時免通行費　管制措施一次看

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高公局預估兩連假首日南向交通量皆可達70百萬車公里，為平日的1.6倍。高公局檢視歷年中秋節及國慶日連假交通狀況，研判中秋節連假主要為返鄉及旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主；國慶日連假主要則為休閒旅遊旅次，第1、2日以南向車流為主，第3、4日以北向車流為主。
連假部分路段封閉匝道措施
中秋節連假首日（29日），5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
9月30日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
國慶日連假首日（7日），5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
10月8日，5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。
10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。
連假高乘載管制
中秋節連假首日（29日）6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道的南向入口匝道。
9月30日至10月1日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。
國慶日連假首日（7日），6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。
10月8日至10日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。
收費措施
一、單一費率：9月29日至10月1日、10月7日至10日。
二、路段差別費率：9月29日至10月1日、10月7日至10日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
三、暫停收費：9月29日至10月1日、10月7日至10日，每日0至5時國道全線暫停收費。
開放路肩（中秋節及國慶日連假皆適用）
現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。
替代道路（中秋節及國慶日連假皆適用）
一、國5頭城往坪林地區，建議改走台9。
二、國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。
三、國6南投往返台中地區，建議改走台63。
四、國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。
暫停施工
9月28日12時至10月1日24時、10月6日12時至10日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。