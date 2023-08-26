日職／99號的對決！能三振王柏融的快速指叉球 西武洋投超扯魔球
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊25日出征埼玉西武獅隊主場西武巨蛋，台灣好手王柏融先發首度打6棒，不過他苦吞3次三振，被平良海馬K了2次，又被西武新洋投Brooks Kriske三振，有趣的是，兩人背號都是99號，王柏融被他的超扯「魔球」快速指叉球三振掉，也無法出棒，這球也登上日媒《太平洋聯盟TV》的精彩集錦。
記者吳政紘/綜合報導
王柏融昨日對戰平良海馬，他的球速150公里已經是家常便飯，平良也是日本國家隊等級的強投，因此王柏融面對他3打席都沒有辦法發揮。7局王柏融面對152公里直球，卻擊出左外野飛球被接殺，就可以看得出平良的等級。
9局西武推出洋投Brooks Kriske，他利用自己190公分高的身高，讓自己的快速指叉球更有威力，不但三上三下解決火腿打線，面對王柏融的這個打席，直球超過150公里，搭配滑球、指叉球的運用，加上最後以133公里的「魔球」，讓王柏融站著不動被三振，只能看著這球進來。
不少球迷留言：「這個指叉球的水準很高」」、「這個投手的指叉球好有威力！」、「來了一位不錯的新洋投」等。
Brooks Kriske也不是日職「小白」，他在2022年在橫濱DeNA灣星隊效力，出賽18場，1勝1敗，4中繼，1救援成功，2023年回到大聯盟皇家隊，如今又回到日職發展，就看能否適應日職的強度。