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爆民眾黨雲林縣黨部執行長涉暴力討債　邱顯智：吃到連骨頭都不剩

▲台灣民眾黨主席柯文哲投入總統選戰，但雲林縣黨部卻涉入染黑爭議。（圖／記者陳明中攝）
▲台灣民眾黨主席柯文哲投入總統選戰，但雲林縣黨部卻涉入染黑爭議。（圖／記者陳明中攝）

記者呂炯昌／台北報導

民眾黨雲林縣黨部執行長王新堯曾代表民眾黨，參選雲林縣議員。不過，時代力量接連爆料民眾黨雲林縣黨部染黑，立委邱顯智今（26）日爆料王新堯更曾涉暴力討債，年利率超過500%，直言「吃到連骨頭都不剩」。

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時力發言人余佳蒨昨日指出，邱顯智先前在臉書揭露，民眾黨雲林黨部與黑道掛鉤，從民眾籍雲林縣議員陳乙辰、雲林縣黨部北港區主任李順晟到雲林縣黨部古坑區主任鄒子珉，民眾黨雲林縣黨部從上到下多位黨公職，涉嫌暴力討債、強盜恐嚇、放高利貸等不法。對此，被指控涉嫌強盜、暴力討債的王新堯說，「他有良民證，他沒有前科。」民眾黨發言人陳智菡則回應，不諱言黨部這些人有前科，但這些是過去式，法律並沒有規定更生人不能參加政黨或公益組織，必須給更生人機會。

余佳蒨質疑，「這些人真的改過自新了嗎？」根據時代力量調查，實際情況完全相反，王新堯的法律事務所、協會辦公室，仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。

邱顯智在臉書表示，2015年3、4月間，走投無路的受害者A急需用錢，跟楊男陸續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500%。

邱顯智提到，楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完，名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。楊男是王新堯的小弟，經常替王新堯事務所的債務協商委託 打廣告。王新堯是民眾黨雲林黨部的執行長，沒有律師執照，卻開法律事務所「處理債務」。

邱顯智表示，債務協商委託也好，要說成財政紀律他也沒意見，大家都知道是怎麼一回事，都不會改變事情的本質。

時力也指出，根據判決書，楊姓男子2020年曾押人入屋，持藤條毆打被害人，導致被害人出現顏面挫傷瘀青、上臂與腕部與大腿挫傷、右側膝部挫傷等傷害，強逼其簽下36萬元的借據。又依據另案判決書，楊先生在2016年暴力討債的被害人，在向檢方報案後，楊先生直接打電話恐嚇被害人，「不要讓我遇到，手腳一定讓你斷掉」、「要是我沒有被抓走，你一定是穩死的，我一定讓你消失在雲林縣」，行徑囂張。


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