爆民眾黨雲林縣黨部執行長涉暴力討債　邱顯智：吃到連骨頭都不剩

我是廣告 請繼續往下閱讀
余佳蒨質疑，「這些人真的改過自新了嗎？」根據時代力量調查，實際情況完全相反，王新堯的法律事務所、協會辦公室，仍然是暴力討債集團的據點，王新堯的手下，還是持續在從事暴力討債。
邱顯智在臉書表示，2015年3、4月間，走投無路的受害者A急需用錢，跟楊男陸續借了8萬元，一個月要繳的利息將近4萬元，換算成年利率，超過500%。
邱顯智提到，楊男手上的受害者，從A到Z可能都標記不完，名為債務處理，實則把人吃到連骨頭都不剩，這就是楊男放高利貸的日常。楊男是王新堯的小弟，經常替王新堯事務所的債務協商委託 打廣告。王新堯是民眾黨雲林黨部的執行長，沒有律師執照，卻開法律事務所「處理債務」。
邱顯智表示，債務協商委託也好，要說成財政紀律他也沒意見，大家都知道是怎麼一回事，都不會改變事情的本質。
時力也指出，根據判決書，楊姓男子2020年曾押人入屋，持藤條毆打被害人，導致被害人出現顏面挫傷瘀青、上臂與腕部與大腿挫傷、右側膝部挫傷等傷害，強逼其簽下36萬元的借據。又依據另案判決書，楊先生在2016年暴力討債的被害人，在向檢方報案後，楊先生直接打電話恐嚇被害人，「不要讓我遇到，手腳一定讓你斷掉」、「要是我沒有被抓走，你一定是穩死的，我一定讓你消失在雲林縣」，行徑囂張。