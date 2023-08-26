核廢水被罵爆！日使館提醒僑民「外出別大聲說日文」 衝微博熱搜
日本從24日開始，將福島第一核電廠經過處理的核處理水排放入海，引起中國強烈不滿，不只全面暫停進口日本水產品，連日本藥妝也遭波及，多地似乎都出現牴觸日本的情緒。而日本駐中國大使館提醒在華僑民「外出不要大聲講日文」的公告，也在微博掀起熱議。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
日本駐中國大使館官網顯示，語言版本必須選擇「日本語」，才能看見這份於25日發布的警告，內容呼籲在中國的日本人，須採取預防措施並牢記2點，包括外出時應注意自身言行舉止，避免大聲說日語，若有需要前往大使館，也應密切注意周圍環境。
不少中國民眾都在微博上怒嗆日本「心虛」、「綠茶」、「一聽見日本人，戰鬥情緒就被拉滿」，大罵：「排放核污染水之前沒想過會被討厭到這程度？現在又來裝可憐給自己加戲」、「颱風！地震！海嘯！富士山！日本歡迎你們！」
然而也有部分中國民眾，雖不滿日本排放福島核廢水的行為，仍公開表示：「我們憤怒的是日本政府和東電公司對全人類不負責任的行為，與在華的日本友人沒有關係」、「中國人愛好和平，是個光明磊落的國家，不屑背後使壞，也不會針對日本普通民眾，即使要出手的話，也是對日本政府」。