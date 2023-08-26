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3大超商冰品優惠！7-11今起霜淇淋買1送1　桶裝冰淇淋、冰棒半價

▲假日高溫出遊要吃冰，7-11限定門市有皮可丘芒果霜淇淋買1送1；憑票券也可吃全家霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）
▲假日高溫出遊要吃冰，7-11限定門市有皮可丘芒果霜淇淋買1送1；憑票券也可吃全家霜淇淋買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

趁颱風暴雨來襲之前，快把握暑假最後一個周末出去玩！高溫出遊少不了冰品消暑，《NOWnews今日新聞》整理7-11、全家、萊爾富冰品優惠，皮卡丘霜淇淋、酷聖石桶裝冰淇淋、雪糕都是限時買1送1。

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🟡7-ELEVEN
選用當季芒果製成的「夏日芒芒霜淇淋」，找來寶可夢聯名推出皮卡丘包裝，今明兩天（8月26日、27日）使用icash Pay支付，可享霜淇淋買1送1。

此外，7-11門市還有不少冰棒促銷，即起至8月29日前，瑞穗鮮乳紅豆雪糕4支120元，平均30元、約6.7折；杜老爺的情人果大脆冰棒7支100元，平均每支14元，相當於5.7折。

▲7-11至8月29日前，瑞穗鮮乳紅豆雪糕4支120元、杜老爺情人果大脆冰棒7支100元。（圖／業者提供）
▲7-11至8月29日前，瑞穗鮮乳紅豆雪糕4支120元、杜老爺情人果大脆冰棒7支100元。（圖／業者提供）
同步還有國際冰品節至9月5日前，指定冰品任選第2件2折，以大福草莓冰淇淋原價35元來算、第2件7元，平攤下來每件21元、約是原價6折，頗為划算。

而7-11有酷聖石冰淇淋直營門市，六日兩天（8月26日、27日）點大杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第2件50元（脆餅除外）。即起至8月31日憑LINE優惠券，買Mine／Ours桶裝享買1送1。

▲7-11國際冰品節指定冰品任選第2件2折，平攤下來等於吃冰打6折。（圖／記者黃韻文攝）
▲7-11國際冰品節指定冰品任選第2件2折，平攤下來等於吃冰打6折。（圖／記者黃韻文攝）
🟡全家
若是想用半價吃全家霜淇淋，9月5日前憑FamiPort票券，買熱單品中杯美式咖啡或全家霜淇淋都是買1送1。除了檔期中的綜合莓果口味霜淇淋，大受歡迎的「比利時巧克力霜淇淋」也在部份門市悄悄回歸。此外，即起至9月4日前，買霜淇淋就免費送1片「台南金鑽鳳梨果乾」（限量40萬片）。

沒有FamiPort票券的話，把握假日開吃半價冰棒，「康康5」祭出牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1、平均20元；另有指定冰品同價位加10元多1件好康，包括小美和天仁茗茶合作的913茶王聖代，原價69元，加10元多1件後平均40元、約是5.7折，將近半價折幅。

▲「康康5」祭出牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。（圖／業者提供）
▲牧場直送4.0牛奶雪糕買1送1。（圖／業者提供）
▲全家指定冰品同價位加10元多1件。（圖／記者黃韻文攝）
▲全家指定冰品同價位加10元多1件。（圖／記者黃韻文攝）
🟡萊爾富
萊爾富祭出3款冰品買一送一，森永紅豆牛奶糖雪糕平均19元，桂冠冰菓室花生金萱雪糕平均25元、冰淇淋大福平均30元。即起至8月27日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。

▲萊爾富祭出3款冰品買一送一。（圖／業者提供）
▲萊爾富祭出3款冰品買一送一。（圖／業者提供）

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