逃逸移工「自導自演」綁架！勒贖台灣繼父30萬 警察上門逮人糗了
台灣一名29歲的越南籍逃逸團姓移工，因缺錢花用，日前得知母親要嫁來台灣，竟異想天開夥同4名越南同鄉，自導自演佯裝欠債遭綁架，還將被毆打凌虐的影片，寄給在越南的母親，要求新台幣30萬元的贖金，也趁機向台灣的陳姓準繼父騙錢。陳男接獲消息隨即報警處理，警方追查後，循線前新莊某民宅攻堅，結果赫然發現，整起綁架案竟是團男自導自演，訊後團男及同夥，被警方依詐欺罪嫌，移送新北地檢署偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，缺錢花用的團姓男子，因得知母親將再嫁來台灣，竟異想天開自導自演，夥同4名越南同鄉佯裝遭綁架，還拍攝遭毆打凌虐影片，寄給在越南的母親，索要新台幣30萬元贖金。團男母親得知後焦急如焚，連忙求助陳姓未婚夫，陳男遂委託胞妹報警處理。
警方獲報後成立專案小組，調閱監視器發現，本月20日，團男從中和區民利街租屋處離開，之後搭乘計程車到新莊化成路巷口下車。鎖定地點後，專案小組遂前往埋伏，攻堅破門後卻發現，團男不似遭綁架或遭控制，偵訊後團男才坦承係因卻錢財自導自演，找來同鄉拍攝綁架影片，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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