F/A-18D大黃蜂戰機墜毀 美陸戰隊證實飛行員罹難
（中央社聖地牙哥25日綜合外電報導）美軍陸戰隊透過聲明表示，一架F/A-18D大黃蜂戰機（F/A-18D Hornet）昨天深夜在加州聖地牙哥（San Diego）的基地附近墜毀，機上一名陸戰隊飛行員今天證實罹難。
美聯社報導，美軍陸戰隊第2航空聯隊（2nd Marine Aircraft Wing）自北卡羅來納州切里波因特（Cherry Point）總部發布聲明說，這架F/A-18D大黃蜂戰機昨天晚間11時54分在米拉瑪陸戰隊航空基地（Marine Corps Air Station Miramar）附近墜毀，搜救人員在墜機地點發現飛行員遺體。
這名飛行員是機上唯一乘員，他是陸戰隊第224全天候戰鬥機攻擊中隊（Marine All-Weather Fighter Attack Squadron 224）成員。這個中隊的總部設於南卡羅來納州博福特陸戰隊航空基地（MCAS Beaufort）。
陸戰隊表示，飛行員身分要等到通知完所有直系親屬的24小時後才會對外公布。
這架戰機的墜機地點是政府財產，位於米拉瑪陸戰隊航空基地以東，在聖地牙哥市中心以北約16公里處，這塊地區主要為閒置土地。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120826