中國金融風暴山雨欲來！財政部：持續提醒行庫注意對中曝險部位

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面對近期中國頻爆雷，財政部高層指出，多年前開始就已在每次的業務會報提醒各大行庫，降低對中國的曝險；反映在數據上，兆豐銀行對中曝險占淨值比，從2021年3月底的47%，大幅下降至目前的不到2成。
財政部高層表示，會持續提醒行庫留意對中曝險情形，不過，由於每間銀行狀況不太一樣，很難設立標準，因此以盡量降低為主。
攤開公股行庫對中國曝險占淨值比最新統計，台灣銀行5.54%、華南銀行6.7%、台灣企銀11%、土地銀行15%、第一銀行16.49%、合作金庫銀行17%、彰化銀行17%、兆豐銀行18%，全數低於國銀平均的2成多。
輸出入銀行為配合經貿政策、協助廠商拓展外銷市場的政策性銀行，對中曝險占淨值比更僅有約2%。
華銀日前在法說會上宣布，目前已暫緩承作對中資企業的授信，儘管對碧桂園、中植系、恆大均無曝險，仍會嚴密監控對中曝險部位；在中國的分行承作，則以台商或母集團有台資背景者為主，並考量產業前景、與國內分行業務往來關係及擔保情況。
合庫金控董事長董瑞斌表示，合庫對中國中央或地方政府，以及國企、民企等債券都無曝險，主因是「不信任財報」、「遵照國際標準但不夠確實」，所以盡量不碰；合庫在中國的授信也基於相同理由，以承作台商為主。
兆豐金控董事長雷仲達談及碧桂園爆雷事件時分析，比起此事，他更關切中國總體經濟下行的風險，近年國銀對中國曝險一直在縮減，「這是正確的」。
台銀董事長呂桔誠也認為，過去幾年，台灣大幅減降對中曝險「做得很好」，無論是金融或經濟層面，因為此舉強化了台灣的力量，包括台商回流、中高階附加價值回到台灣，中低附加價值布局至東南亞、印度地區等，這樣的態勢可創造新的「再平衡」趨勢。（編輯：翟思嘉）1120826