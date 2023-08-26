中國房市雪崩！深圳「最抗跌」明星學區也難敵　豪宅價格暴跌4成

中國金融風暴山雨欲來！財政部：持續提醒行庫注意對中曝險部位

▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，恐成另一塊倒下的骨牌。（圖／翻攝自碧桂園官網）
▲中國房地產市場低迷，碧桂園爆出財務危機，恐成另一塊倒下的骨牌。（圖／翻攝自碧桂園官網）

中央社

（中央社記者張璦台北26日電）中國房地產業頻爆雷，地方債務問題嚴峻，外界憂恐引發骨牌效應，財政部表示，會持續提醒行庫注意對中曝險部位，事實上，近年公股銀對中曝險占淨值比已大幅減降，國銀龍頭台銀目前更僅不到6%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國地產巨頭碧桂園有到期的美元債息未能如期支付，中國央企中融信託則因投資房地產受累，部分金融產品停止兌付，加上地方政府債台高築，雪球愈滾愈大，風險是否會外溢到其他市場，備受關注。

面對近期中國頻爆雷，財政部高層指出，多年前開始就已在每次的業務會報提醒各大行庫，降低對中國的曝險；反映在數據上，兆豐銀行對中曝險占淨值比，從2021年3月底的47%，大幅下降至目前的不到2成。

財政部高層表示，會持續提醒行庫留意對中曝險情形，不過，由於每間銀行狀況不太一樣，很難設立標準，因此以盡量降低為主。

攤開公股行庫對中國曝險占淨值比最新統計，台灣銀行5.54%、華南銀行6.7%、台灣企銀11%、土地銀行15%、第一銀行16.49%、合作金庫銀行17%、彰化銀行17%、兆豐銀行18%，全數低於國銀平均的2成多。

輸出入銀行為配合經貿政策、協助廠商拓展外銷市場的政策性銀行，對中曝險占淨值比更僅有約2%。

華銀日前在法說會上宣布，目前已暫緩承作對中資企業的授信，儘管對碧桂園、中植系、恆大均無曝險，仍會嚴密監控對中曝險部位；在中國的分行承作，則以台商或母集團有台資背景者為主，並考量產業前景、與國內分行業務往來關係及擔保情況。

合庫金控董事長董瑞斌表示，合庫對中國中央或地方政府，以及國企、民企等債券都無曝險，主因是「不信任財報」、「遵照國際標準但不夠確實」，所以盡量不碰；合庫在中國的授信也基於相同理由，以承作台商為主。

兆豐金控董事長雷仲達談及碧桂園爆雷事件時分析，比起此事，他更關切中國總體經濟下行的風險，近年國銀對中國曝險一直在縮減，「這是正確的」。

台銀董事長呂桔誠也認為，過去幾年，台灣大幅減降對中曝險「做得很好」，無論是金融或經濟層面，因為此舉強化了台灣的力量，包括台商回流、中高階附加價值回到台灣，中低附加價值布局至東南亞、印度地區等，這樣的態勢可創造新的「再平衡」趨勢。（編輯：翟思嘉）1120826

113年度歲入創新高　財政部：投資環境佳、股市熱絡帶動歲入

美財政部次長：為保國安利益　可對中國採針對性行動

囤房稅2.0上路！財政部：房東出租現值百萬房現省1.2萬稅金

曝蔡政府「7000億債務不見了」！王鴻薇質疑財政部：是不是藏債？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀