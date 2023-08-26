蘇拉中元節最近台灣！開學日颱風假有望　宜花東、恆春暴雨第一線

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇拉颱風是範圍雖小但結構扎實的「小鋼炮」，未來強度可能持續增加，因海溫和環境條件良好，不排除暴風圈擴大、強度增強，最靠近台灣時可能達中颱上限機率最高，也不排除成為強烈颱風，預估下週二先發布海警，依照現行路徑預測，陸上警報也可能在同一天發布。也就是說週二（29日）至8月30日開學當天，都有放颱風假的機率。
不過趙竑說明，目前登陸地點不確定仍大，經過台灣東南部附近登陸機會高，但仍有不確定性，陸警要視太平洋高壓是否增強，若是高壓較強，就有機會可能難偏往巴士海峽移動，換句話說有陸警發布的機會，但仍存在變數。
不過無論路徑如何走，下周三、四（30日至31日）是影響台灣最劇烈的時刻，東半部地區降雨明顯，西半部降雨要視蘇拉路徑而定，若是偏北降雨會以中部以北為主，若路徑偏南以南部地區降雨為主。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，蘇拉登陸台灣機率很高，射程範圍的前線宜、花、東、恆，這幾天就要先做好初步準備。
丹瑞颱風目前朝日本東南方海面移動，預計下週二轉為溫帶氣旋；關島低壓區有熱帶擾動發展，有機會生成今年第11號颱風「海葵」，不過預估丹瑞成為溫帶氣旋時，它成為增強成為颱風，因此三颱共舞的機會不大。不過關島熱帶系統預計下二、三有可能生成熱帶性低氣壓，對蘇拉颱風的路徑也會有所影響，因此蘇拉路徑不確定性大。
今（26）日還是夏季午後雷雨雷陣雨型態，會一直持續到下週一（28日）後才會受到颱風影響，白天高溫炙熱有32度至35度，台北盆地、中南部近山區可能有36度以上高溫；午後要留意雷陣雨，包括苗栗以南和中部山區，尤其是山區會有較大雨勢。