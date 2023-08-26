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蘇拉中元節最近台灣！開學日颱風假有望　宜花東、恆春暴雨第一線

▲蘇拉颱風目前位菲律賓東方海面打轉，中元節最靠近台灣，海陸警恐齊發布。（圖／中央氣象局）
▲蘇拉颱風目前位菲律賓東方海面打轉，中元節最靠近台灣，海陸警恐齊發布。（圖／中央氣象局）

記者鍾怡婷/綜合報導

蘇拉颱風目前位在菲律賓東方海面打轉，根據中央氣象局預報員指出，蘇拉颱風預計下週二（20日）逐漸靠近台灣，可能從東花、恆春半島登陸成為穿心颱，下週三、四（30日至31）日影響湍最劇烈。也就是說8月30日中元節、開學日有機會海陸警齊發，有放颱風假的機率，但目前陸警、路徑仍有不確定性，不過氣象粉專提醒，蘇拉登陸台灣機率很高，射程範圍的前線宜宜蘭、花蓮、台東、恆春，這幾天就要先做好初步準備。

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中央氣象局預報員趙竑指出，蘇拉颱風目前在距離台灣460公里的菲律賓東方海面，今晚至週日（27日）持續在菲律賓東方海面打轉，下週一（28日）開始，蘇拉往北分量出現，日本東南方外海太平洋高壓增強，下週二（20日）更明顯，蘇拉往西分量增加，不過受到南側低壓環流大小影響高壓，蘇拉颱風路徑仍有不確定性。

蘇拉颱風是範圍雖小但結構扎實的「小鋼炮」，未來強度可能持續增加，因海溫和環境條件良好，不排除暴風圈擴大、強度增強，最靠近台灣時可能達中颱上限機率最高，也不排除成為強烈颱風，預估下週二先發布海警，依照現行路徑預測，陸上警報也可能在同一天發布。也就是說週二（29日）至8月30日開學當天，都有放颱風假的機率。

不過趙竑說明，目前登陸地點不確定仍大，經過台灣東南部附近登陸機會高，但仍有不確定性，陸警要視太平洋高壓是否增強，若是高壓較強，就有機會可能難偏往巴士海峽移動，換句話說有陸警發布的機會，但仍存在變數。

▲最靠近台灣時可能達中颱上限機率最高，也不排除成為強烈颱風，預估下週二先發布海警，依照現行路徑預測，陸上警報也可能在同一天發布。（圖／中央氣象局）
▲蘇拉靠近台灣時可能達中颱上限機率最高，預估下週二先發布海警，陸上警報也可能在同一天發布。（圖／中央氣象局）
不過無論路徑如何走，下周三、四（30日至31日）是影響台灣最劇烈的時刻，東半部地區降雨明顯，西半部降雨要視蘇拉路徑而定，若是偏北降雨會以中部以北為主，若路徑偏南以南部地區降雨為主。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也提醒，蘇拉登陸台灣機率很高，射程範圍的前線宜、花、東、恆，這幾天就要先做好初步準備。

丹瑞颱風目前朝日本東南方海面移動，預計下週二轉為溫帶氣旋；關島低壓區有熱帶擾動發展，有機會生成今年第11號颱風「海葵」，不過預估丹瑞成為溫帶氣旋時，它成為增強成為颱風，因此三颱共舞的機會不大。不過關島熱帶系統預計下二、三有可能生成熱帶性低氣壓，對蘇拉颱風的路徑也會有所影響，因此蘇拉路徑不確定性大。

今（26）日還是夏季午後雷雨雷陣雨型態，會一直持續到下週一（28日）後才會受到颱風影響，白天高溫炙熱有32度至35度，台北盆地、中南部近山區可能有36度以上高溫；午後要留意雷陣雨，包括苗栗以南和中部山區，尤其是山區會有較大雨勢。

▲東半部地區受到颱風外圍環流影響，暴雨下到整片發紫。（圖／中央氣象局）
▲東半部地區受到颱風外圍環流影響，暴雨下到整片發紫。（圖／中央氣象局）

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