賴品妤、民進黨不認抹黑 于美人一語道破：是妳親愛的政黨推倒妳
賴品妤24日出席記者會被追問父親賺綠能、大陸財，自己反服貿疑似雙標等問題時，不慎摔倒並撞到攝影機腳架，當場質問中天男記者為何要推她，還說對方是跟騷慣犯、製造假新聞的假記者，民進黨也幫腔痛批，儘管賴事後修改說詞，默認是自己跌跤，中天仍不甘被抹黑，昨（25）日宣布提告，對此，台北市中正萬華立委參選人、知名主持人于美人說：「是妳親愛的政黨把妳推倒。」
記者楊穎軒／綜合報導
于美人在IG發文，對「賴品妤自摔疑雲」提出看法，認為今天會造成如此激情的演出，追根究底就是因為「人民得不到理當知道的真相」，才會造成這起風波，好奇綠能發展過程有多少真相被掩蓋，「為什麼堅定反核的立法委員賴品妤，她的父親賴勁麟居然能夠在綠能產業兼任十八間公司的董事長呢？請問賴勁麟董事長，你究竟透過什麼方式打通各縣市政府關節，讓旗下的光電事業在一年內增加二十倍營收？」
對於賴品妤的委屈，于美人表示，她和大眾能理解，「但妳有沒有想過人民比妳更感到委屈！因為人民完全沒有獲得利益，無法知道真相，只能一股情緒無處可發」，直言只要人民沒有真相，人民便沒有自由，「執政黨要相信，人民願意體諒國家所遇到的困境、人民也願意跟國家站在一起。但請執政黨務必要開誠佈公地說出國家目前的困境，相信人民可以體諒！」
于美人說，如果真相一再被掩蓋，執政黨就無法去阻擋整個台灣社會的猜測，媒體自然有責任去追查真相，「總而言之，親愛的賴品妤委員，妳的委屈並非媒體造成的，更非人民所造成的，是提名妳的執政黨所造成的！」