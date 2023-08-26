iPhone 15 Pro「迷彩綠」曝光！5大新色搶看 泰坦灰取代土豪金
蘋果發表會即將在9月登場，外界普遍猜測會落在9月12日、９月13日，隨著發表會進入倒數，iPhone 15系列的傳聞也越來越多，日前傳聞會有酒紅色，隨後被推翻，外媒指稱iPhone 14 Pro 現有的金色會被「泰坦灰」給取代，且推特色傳出一款新機「綠色」的渲染圖，但如果再推一款綠色，果粉會買單嗎？
記者周淑萍/綜合報導
iPhone 15 系列不到一個月就會登場，網路上各路大神紛紛大展神力，爆料各式新機功能、顏色等。關於顏色的傳聞熱度一直沒有減少，基本款的iPhone 15傳聞會新增薄荷綠和橘色兩款新色。而iPhone 15 Pro 則先有酒紅色但又被推翻，近日的傳聞是加入「泰坦灰」取代「土豪金」，但如果再加一款「綠色」大家會願意買單嗎？
外媒9to5Mac設計師Ian Zelbo在自己的推特上除了分享目前傳聞最盛的iPhone 15 Pro 四款新色之外，還加碼渲染了一張「綠色」，要大家自行想像一番，是否暗示新機會有綠色加入戰局，不得而知。
iPhone推出綠色也不是新鮮事，最受歡迎的就是iPhone 13 Pro 推出的松嶺青(Alpine Green)，在當時造成大搶購，從iPhone 15 Pro的綠色渲染圖來看也有幾分神似。同時在iPhone 13推出被笑稱為「國軍綠」的鮮綠色。再往前推，有iPhone 11 Pro夜幕綠的綠灰色調。是否會隔代再有綠色新機，目前沒有太多證據可以佐證。