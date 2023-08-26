今日必吃／不只拿坡里！這家也是被披薩耽誤的炸雞店 皮薄又爆汁
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到台南一家同樣被號稱為「被披薩耽誤的炸雞店」的店「8818比薩屋」，創立於1989年，當時就就開在台南市立棒球場對面，據說那時球迷們看球賽之前或之後，都習慣來這裡光顧，是不少老台南人的美食回憶。
記者葉盛耀/綜合報導
如果在網路上搜尋「被披薩耽誤的炸雞店」，可能會得出兩個結果，一個就是廣為人知的披薩連鎖店「拿坡里」，一個就是這家台南有30多年歷史的披薩店「8818比薩屋」，皆是因為他們的炸雞口味實在過於出色，相較之下披薩顯得平庸，而讓廣大消費者對他們有了此印象。
這裡的炸雞有「8818經典炸雞」，每塊75元、兩塊140元，標榜皮薄多汁，相較一般速食店的美式炸雞，這裡的外皮薄酥，咬下時要小心那燙口的肉汁，而特製的醃料帶出肉鮮，果真美味。另外還有「進擊大雞腿」，每塊95元、兩塊180元，就是腿連著身體部位的兩節式大雞腿，同樣的製法，吃起來更是暢快過癮。
嗜辣者也可考慮「8辣雞」，店家標榜用了4種辣椒粉與香料去醃漬雞肉，吃起來除了辣，還帶點花椒等獨特香料。
當然後來也試了披薩，點了經典瑪格麗特口味，材料有起司、牛番茄、羅勒等，是披薩口味中最低價的，11吋才賣340元。這裡的披薩強調窯烤，屬於拿坡里式的披薩，皮薄且帶著如麵包的Q實口感，吃起來清爽味足，論滋味與做工，其實也算不錯的了。想吃得更邪惡，還有松露起司蒜味細薯，也是親民價格170元，鬆綿又香濃。
📍店家資訊
8818比薩屋
台南市中西區健康路一段182號
06-213-8818
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