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新北校園通APP下載突破50萬　新增功能掌握學童到校離校即時通知

▲新北市舉辦新北校園通APP活動，宣布下載突破50萬並新增功能讓家長更安心。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲新北市舉辦新北校園通APP活動，宣布下載突破50萬並新增功能讓家長更安心。（圖 ／新北市政府教育局提供）

記者吳嘉億／新北報導

新北市政府教育局今（26）日舉辦「新北校園通〉APP活動，宣布曾開放下載至今達到52萬，使用需求成長近15倍，新的年學度並新增學生到校、離校通知功能，家長能即時掌握孩子的到離校時間，不單提升校園安全管理，也能讓家長放心。

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▲新北校園通APP，學童到離校只要過卡嗶一聲，家長即可透過APP隨時掌握，更加安心。（圖 ／新北市政府教育局提供）
▲新北校園通APP，學童到離校只要過卡嗶一聲，家長即可透過APP隨時掌握，更加安心。（圖 ／新北市政府教育局提供）
新北市政府教育局長張明文表示，新北校園通APP從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學生、老師和家長都能使用，內容包含電子成績單查閱、學雜費數位支付、家長以線上辦理學生請假等服務，多項功能累積使用人次皆已近百萬筆，強調新北市的親師生，只需下載新北校園通APP，利用校務行政系統帳號登入後，就可以享有學生請假、成績、出缺席、課表資訊查詢、電子聯絡簿等24項功能，環保經濟又便利。

頂溪國小校長柯志賢表示，新北校園通APP讓家長們能夠時刻保持對孩子的了解，提升對孩子的照顧和管理；透過新增的到離校通知，家長可以透過APP隨時掌握孩子平時的上、放學，以及校外參訪的到離校情形，是家長最在意的安全議題，其他功能也有助於家長對學校放心與信任，有益於親師合作。

新北市政府教育局說明，除了APP的多項功能外，新北親師生平台內的「積點趣教室」模組功能已於110年8月啟用並持續新增功能，提供教師進行課堂教學使用，透過課堂搶答、學生答題即時回饋、學生互評互投、虛擬教室等功能，增添課堂趣味性並提升學習動機，讓教學數位化，更是有助於學生的有效學習。

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