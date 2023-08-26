新北校園通APP下載突破50萬 新增功能掌握學童到校離校即時通知
新北市政府教育局今（26）日舉辦「新北校園通〉APP活動，宣布曾開放下載至今達到52萬，使用需求成長近15倍，新的年學度並新增學生到校、離校通知功能，家長能即時掌握孩子的到離校時間，不單提升校園安全管理，也能讓家長放心。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，新北校園通APP從幼兒園、國小、國中到高中職學校的學生、老師和家長都能使用，內容包含電子成績單查閱、學雜費數位支付、家長以線上辦理學生請假等服務，多項功能累積使用人次皆已近百萬筆，強調新北市的親師生，只需下載新北校園通APP，利用校務行政系統帳號登入後，就可以享有學生請假、成績、出缺席、課表資訊查詢、電子聯絡簿等24項功能，環保經濟又便利。
頂溪國小校長柯志賢表示，新北校園通APP讓家長們能夠時刻保持對孩子的了解，提升對孩子的照顧和管理；透過新增的到離校通知，家長可以透過APP隨時掌握孩子平時的上、放學，以及校外參訪的到離校情形，是家長最在意的安全議題，其他功能也有助於家長對學校放心與信任，有益於親師合作。
新北市政府教育局說明，除了APP的多項功能外，新北親師生平台內的「積點趣教室」模組功能已於110年8月啟用並持續新增功能，提供教師進行課堂教學使用，透過課堂搶答、學生答題即時回饋、學生互評互投、虛擬教室等功能，增添課堂趣味性並提升學習動機，讓教學數位化，更是有助於學生的有效學習。