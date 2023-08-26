漁人碼頭煙火秀明日登場！歷年最長15分鐘　觀賞景點、交管一次看

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漁人碼頭沿岸都能清楚觀賞到花火，特別建議漁人碼頭觀海廣場、油車口木棧道、情人橋、淡水海關碼頭、環港步道、魚藏餐廳、海巡隊旁漁船加冰碼頭7個地點。
交通局交通安全科科長林碧芬表示，今年淡水煙火秀，預計將吸引超過20萬人觀賞，漁人碼頭活動會場當日將於下午4時至晚間10時進行交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段 87 巷8弄至港區內規劃為行人徒步區，自行車禁止進入(包含牽行)，一般車輛僅能從觀海路的第二出入口進出。
林碧芬指出，在淡水和對岸八里周邊道路將依現場車流及人潮進行彈性交通管制，警察局並將加強淡水區中正路、文化路和中山路沿線違停車輛取締和提高重點違規路段巡邏頻率，漁人碼頭內停車場全滿後即禁止車輛進入。
另外提醒明（27）日、9 月3日自下午3時起，YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運；公車紅26動線調整為淡海路左轉中正路二段50巷，取消雙邊停靠「淡水魚市」、「漁人碼頭」、「輕軌漁人碼頭」、「淡海中正路口」、「淡海」等5站。「淡水拖吊場」、「天生國小」、「淡江新村」、「世界觀」等4站則改為單邊停靠(取消往捷運淡水站方向站位)；淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。
交通局呼籲民眾搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。