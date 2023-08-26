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漁人碼頭煙火秀明日登場！歷年最長15分鐘　觀賞景點、交管一次看

▲淡水漁人碼頭煙火秀將訂於明（27）日登場，今年首度打造歷年來時間最長的15分鐘河上煙火。（圖／往年資料照，新北市漁業局提供）
▲淡水漁人碼頭煙火秀將訂於明（27）日登場，今年首度打造歷年來時間最長的15分鐘河上煙火。（圖／往年資料照，新北市漁業局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「2023大稻埕煙火」已於日前落幕，緊接著眾所期待的就是「2023淡水漁人碼頭煙火秀」，將訂於明（27）日以及9月3日限時僅有２天，最狂的是，今年首度打造歷年來時間最長的15分鐘河上煙火，首場當晚還會施放情人節主題的限定造型花火。交通局呼籲民眾搭乘捷運、公車等大眾運輸前往會場，以免塞車掃興。

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因應本月逢七夕，明（27）日首場煙火秀將於當晚20：00施放情人節主題煙火，最大噱頭就是，此次將是歷年最長15分鐘河上煙火，施放範圍更是達400公尺，以「愛戀漁人」的煙火主題，將有情侶笑臉、愛心造型煙火等，而隔週日9月3日也會接續上演淡水主題的煙火秀。

▲明日首場預計將施放情侶笑臉、愛心造型煙火等主題，延續七夕的浪漫氛圍。（圖／新北市漁業處提供）
▲明日首場預計將施放情侶笑臉、愛心造型煙火等主題，延續七夕的浪漫氛圍。（圖／往年資料照，新北市漁業處提供）
漁人碼頭沿岸都能清楚觀賞到花火，特別建議漁人碼頭觀海廣場、油車口木棧道、情人橋、淡水海關碼頭、環港步道、魚藏餐廳、海巡隊旁漁船加冰碼頭7個地點。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，今年淡水煙火秀，預計將吸引超過20萬人觀賞，漁人碼頭活動會場當日將於下午4時至晚間10時進行交通管制，中正路二段 51 巷與中正路一段 87 巷8弄至港區內規劃為行人徒步區，自行車禁止進入(包含牽行)，一般車輛僅能從觀海路的第二出入口進出。

▲新北市政府交通局也製作煙火施放地點等地圖，供民眾參考。（圖／取自新北市政府官網）
▲新北市政府交通局也製作煙火施放地點等地圖，供民眾參考。（圖／取自新北市政府官網）
林碧芬指出，在淡水和對岸八里周邊道路將依現場車流及人潮進行彈性交通管制，警察局並將加強淡水區中正路、文化路和中山路沿線違停車輛取締和提高重點違規路段巡邏頻率，漁人碼頭內停車場全滿後即禁止車輛進入。

另外提醒明（27）日、9 月3日自下午3時起，YouBike漁人碼頭站及輕軌漁人碼頭站將暫停營運；公車紅26動線調整為淡海路左轉中正路二段50巷，取消雙邊停靠「淡水魚市」、「漁人碼頭」、「輕軌漁人碼頭」、「淡海中正路口」、「淡海」等5站。「淡水拖吊場」、「天生國小」、「淡江新村」、「世界觀」等4站則改為單邊停靠(取消往捷運淡水站方向站位)；淡水及八里端活動周邊停車場將實施滿場及出入口管制，嚴禁車輛占用道路排隊停等入場。

▲新北市政府交通局公布明晚將有交通管制，建議民眾搭捷運等大眾運輸工具前往。（圖／取自新北市政府官網）
▲新北市政府交通局公布明晚將有交通管制，建議民眾搭捷運等大眾運輸工具前往。（圖／取自新北市政府官網）
交通局呼籲民眾搭乘捷運至淡水站步行或轉乘紅26公車，亦可搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至漁人碼頭站；而前往八里沿岸觀賞煙火的民眾，可搭乘捷運至蘆洲站轉搭704公車或關渡站轉乘紅22及紅13公車至八里。
 

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