《機戰傭兵VI》玩家第一手感想出爐　「打起來帥，可是過程痛苦」

知名《艾爾登法環》開發商 FromSoftware 機甲動作遊戲《機戰傭兵》最新作《機戰傭兵VI 境界天火》，已經在8月25日發售，全球《機戰傭兵》的粉絲已經蓄勢待發，PTT有網友分享了第一手試玩感想，認為打起來很帥，可是過程有點痛苦，沒辦法靠等級壓制來打贏關卡。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《機戰傭兵 VI 境界天火》延續了系列自由組裝的特色，並且融入這十年間從《黑暗靈魂》開始帶來的「魂系動作」體驗，因此吸引了魂系動作遊戲玩家，和「機戰傭兵」的粉絲。台灣有不少網友搶在第一時間上線開玩，有PTT的網友Po文提到，雖然超過10年沒玩，這次新作整個遊戲氛圍還滿懷念的，不過各勢力間的鬥爭感稍微弱了一點，不知道後面各勢力間的對抗感會不會強一些，怕是自己回憶美化，但網友也提到，看到懷念的機體風格、聽到System語音真的很棒！▲《機戰傭兵VI 境界天火》網友認為挑戰性很高，如果之前沒有玩過魂類遊戲，需要磨合一段時間才會玩得快樂。（圖／翻攝官網）此外，還有網友玩了大約15小時，認為該版本挑戰性高，雖然打起來帥，可是過程有點痛苦，就跟魂系一樣，沒辦法靠等級壓制來打贏關卡，只能配機體和強化天賦。機體方面最困難就是要熬過前兩章，要在短短時間內適應三種風格的機體。該網友建議，如果喜歡對戰遊戲這款手感非常棒，雖然說打BOSS會有挫折感，打贏成就感倍增，但如果以前沒打過任何魂類遊戲，上手會很難，需要磨一陣子才能玩得比較快樂。PS5掌機來了！「PlayStation Portal」定價出爐 全新耳機也公開SONY PS5 首度降1500元玩家卻不敢下手 傳聞在等新架構的新主機PS5被爆今年會推出「新版機型」？價錢也曝光 台灣Sony回應了PS5類掌機Project Q被酸史來最蠢產品 彷彿任天堂這台回歸了