4生肖9月旺翻天！屬鼠喜訊不斷「想不富都難」　這位開啟撈金模式

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鼠年出生的人頭腦精明，但個性卻又老實，做事態度積極，具有強烈的自尊心，善於結交各方面的朋友。9月運勢順風順水，日子過得十分瀟灑，福氣環繞四周，在求財方面一帆風順。事業將獲得五行相生之力，自身運勢旺上加旺，求官得官、求財得財，家中喜訊不斷，想不富貴都難。
◾生肖馬
屬馬的人天生有一種樂觀的人生態度，無論事情困難與否，都會盡心盡力思考與完成，把一切做到最好。9月好運也「快馬加鞭」而來，富貴不再遙遠，生活隨著努力而不斷進步，在具備天時、地利、人和後，屬馬的人富貴好日子還長著。
◾生肖牛
生肖屬牛的人也很聰明，思維敏捷、反應極快，很多時候能搶佔先機，努力學習更多的知識，不僅豐富自己，也巧妙運用到工作和日常當中，從而獲利。9月份是轉運的好時機，在賺錢能力上可以有更大的提升，多重喜事將到來，富貴又多金。
◾生肖雞
生肖屬雞的人經常死要面子活受罪，性格豪爽，做事情有條有理，屬雞的人辦事能力也很強，和同事關係好，管理層最喜歡的就是這種人。
雖然以前可能被工作壓榨到身體頻出狀況，不過9月份在事業上遇到的困難，將能夠迎刃而解，同時求財順利，做生意的人會有好的收入，但也要明白，不要被個人情感影響辦事效率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。