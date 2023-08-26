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徐乃麟《天才衝衝衝》硬拗被打臉！暴走怒嗆導播：都對我有意見啦

▲徐乃麟（右）在《天才衝衝衝》玩遊戲時硬拗，結果被導播打臉，竟暴走狂嗆：「都對我有意見啦！」讓一旁的張文綺笑到不行。（圖／華視提供）
▲徐乃麟（右）在《天才衝衝衝》玩遊戲時硬拗，結果被導播打臉，竟暴走狂嗆：「都對我有意見啦！」讓一旁的張文綺笑到不行。（圖／華視提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

《天才衝衝衝》由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持。結果徐乃麟玩遊戲時不斷硬拗，結果被導播回放畫面打臉，沒想到徐乃麟不服，惱羞怒嗆：「沒關係啦，我知道導播對我都有意見啦！」讓眾人笑到不行。

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錄影當天，林俊逸宣傳自己睽違9年再出的新專輯，由於此次他與Matzka合作，這讓歌唱選秀出身的張文綺一聽馬上大膽邀約：「下次可以男女合唱可以找我，我也是唱快歌的。」讓曾國城在旁驚呼，彷彿忘記前陣子張文綺才剛義氣相挺為他的店開幕站台，反應立刻被張文綺回嗆，「我還有去你的場唱！」場面相當爆笑。

▲徐乃麟在《天才衝衝衝》玩遊戲時硬拗，結果被倒撥打臉，竟暴走狂嗆：「都對我有意見啦！」（圖／華視提供）
▲眼見徐乃麟（右）惱羞成怒，張文綺邊笑邊安撫。（圖／華視提供）
而在進行單元「易字遊戲」時，徐乃麟轉到難度最高的地獄數字五，但因指針鄰近4個字的邊緣、微微偏向5個字的色塊邊緣，讓徐乃麟相當不服：「在中間線必須重轉！」不斷硬拗，最後經導播回放檢視後、確認眾人判斷無誤。

未料，這位不懂得什麼叫「放棄」的男人徐乃麟，執意起身走向拍到關鍵畫面的攝影機位置親自驗證，口中繼續喊著：「可不可以請導播下來？」引來敵隊紛紛跟上前去湊熱鬧跟著看。最後，眼見拗不下去的徐乃麟，只好假裝惱羞成怒，「沒關係啦，我知道導播對我都有意見啦！」惹得導播按場燈示意反擊，這意外的小插曲，笑翻現場所有人。

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