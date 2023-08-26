許願《中國好聲音》復播！胡錫進「逆風求情」：允許它跌倒再爬起
天后李玟（Coco）爆出生前曾遭大陸歌唱選秀節目《中國好聲音》霸凌，讓許多網友憤怒揚言抵制，在事件不斷延燒之下，浙江衛視昨（25）日也表示為了調查節目內部問題，宣布《中國好聲音》暫停播出，讓不少人拍手叫好。不過，《環球時報》前總編輯胡錫進卻逆風發文，坦言想看見《中國好聲音》復播，「希望我們的社會能夠允許它跌倒了再爬起來」。
記者賴禹妡/綜合報導
胡錫進昨日在微博貼文表示，浙江衛視宣布《中國好聲音》暫停播出，顯然是為了尊重輿論的批評與情緒，而此舉肯定會帶來猛烈衝擊，「《好聲音》還能不能復播已成懸念，即使就是暫停，也意味著巨大經濟損失，因此這不是一個簡單的姿態」。
胡錫進指出，若《中國好聲音》內部存在嚴重缺陷，甚至是確實有公眾質疑的金錢交易等腐敗問題，那麼應該澈底調整及依法嚴懲，但他個人還是希望《中國好聲音》能有機會復播，因為這個節目陪伴觀眾多年，也為新人創造機會，成就了一批有實力的歌手，「問題歸問題，好好解決它們，讓觀眾滿意，這原本就是綜藝類節目的應有題中之義，但從此永久塵封這檔節目，未必是恰當的」。
胡錫進坦言，《中國好聲音》狠狠地跌了一跤，但他希望這個節目能深刻汲取教訓，也希望社會能夠允許它跌倒了再爬起來，「寬容意味著不斷推動公共領域各種事務的糾錯和完善，而不是出了問題就封殺，讓做事者一個個『躺平』成為輪迴和宿命」。胡錫進直言，有寬容才有前進，讓各個領域創造更多活力與闖勁，這是所有人的利益之所在。