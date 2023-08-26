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聽心音找心病　中市衛生局：揪出心頭大患

▲「聽心音找心病」活動，台中榮民總醫院聽診篩檢服務(圖／衛生局提供2023.8.26)
▲「聽心音找心病」活動，台中榮民總醫院聽診篩檢服務(圖／衛生局提供2023.8.26)

記者柳榮俊/台中報導

據衛生福利部去年統計，心臟疾病是全國十大死因的第二位，與110年相比死因年增率達8.3 %，今(26)日上午台中榮民總醫院及台灣介入性心臟血管醫學會於國立自然科學博物館共同舉辦「聽心音找心病」活動，呼籲民眾對於健康及心臟瓣膜疾病的重視。

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衛生局副局長邱惠慈表示，按衛生福利部去年統計發現，台中市的心臟疾病死亡率為六都最低，面臨台灣即將於2025年邁入超高齡社會，老化可能伴隨各種慢性疾病及器官退化，而心臟主動脈瓣膜狹窄是常見退化性心臟疾病；據研究顯示，75歲以上長者每8人有1個心臟瓣膜疾病，以民政局人口統計資料顯示，台中市75歲以上民眾約15萬人，推估有心臟瓣膜疾病民眾約2萬人，面對高齡人口慢性病的危害，早期發現、及早治療，更是十分重要的問題，藉由聽診器能早期發現問題，及時治療，降低疾病帶來的危害。


衛生局指出，今活動包括由台中榮總心臟血管中心主任李文領的醫師開講，病友現身說法、民眾心臟聽診篩檢及互動體驗等活動；此次活動自7月23日起串聯全台各地，今天更同步在中、南、東部地區舉辦7場聽心音找心病活動，盼增強民眾對主動脈瓣狹窄與瓣膜性心臟病知能，喚醒全國民眾對於自身健康的重視。


衛生局呼籲，市民朋友平時應注意維持健康飲食與運動、戒除不良生活嗜好，若有高血壓、高血糖、高血脂、腰圍過粗或好的膽固醇不足等5項代謝症候群危險因子，可至衛生局官網查詢台中市已加入「全民健康保險代謝症候群防治計畫」的診所名單，由專業醫療團隊提供健康管理及指導，避免慢性病的發生。

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