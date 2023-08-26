聽心音找心病　中市衛生局：揪出心頭大患

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衛生局副局長邱惠慈表示，按衛生福利部去年統計發現，台中市的心臟疾病死亡率為六都最低，面臨台灣即將於2025年邁入超高齡社會，老化可能伴隨各種慢性疾病及器官退化，而心臟主動脈瓣膜狹窄是常見退化性心臟疾病；據研究顯示，75歲以上長者每8人有1個心臟瓣膜疾病，以民政局人口統計資料顯示，台中市75歲以上民眾約15萬人，推估有心臟瓣膜疾病民眾約2萬人，面對高齡人口慢性病的危害，早期發現、及早治療，更是十分重要的問題，藉由聽診器能早期發現問題，及時治療，降低疾病帶來的危害。
衛生局指出，今活動包括由台中榮總心臟血管中心主任李文領的醫師開講，病友現身說法、民眾心臟聽診篩檢及互動體驗等活動；此次活動自7月23日起串聯全台各地，今天更同步在中、南、東部地區舉辦7場聽心音找心病活動，盼增強民眾對主動脈瓣狹窄與瓣膜性心臟病知能，喚醒全國民眾對於自身健康的重視。
衛生局呼籲，市民朋友平時應注意維持健康飲食與運動、戒除不良生活嗜好，若有高血壓、高血糖、高血脂、腰圍過粗或好的膽固醇不足等5項代謝症候群危險因子，可至衛生局官網查詢台中市已加入「全民健康保險代謝症候群防治計畫」的診所名單，由專業醫療團隊提供健康管理及指導，避免慢性病的發生。