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友達廠長猝逝！　營養師提醒7徵兆、3大飲食法防過勞

友達廠長猝逝！　營養師提醒7徵兆、3大飲食法防過勞
友達廠長猝逝！　營養師提醒7徵兆、3大飲食法防過勞

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】面板大廠友達一名廠長上任1年猝逝，震驚社會。健身營養師DGI黃威杰提醒民眾要留意自身過勞的7種症狀，包括長時間疲勞、常常生病、注意力衰退、焦慮失眠等，日常飲食習慣可採用地中海飲食、得舒飲食、麥得飲食，都有醫學證據顯示，可降低心肌梗塞發生率。

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一名自稱是友達的員工，8月21日在臉書爆料，任職友達台中6A廠的廠長，不僅要處理無止盡的會議與訊息，還要面對高層的訓斥與質問，因而累壞不幸猝逝。友達聲明證實，一名台中廠資深的優秀主管，近日因健康因素驟然離世，為感謝其專業付出與貢獻，已於第一時間成立治喪小組，全力協助家屬處理後事，公司將持續關注與守護同仁的身心健康。

自我檢測　過勞7症狀你中了幾個？　

黃威杰表示，工作難免會遇到責任制，久而久之常會導致工時過長的問題，而過勞死就是一種職業性的突然死亡，可能是因為過度勞動造成累積疲勞，或者是壓力引起突發性的心臟病，而這些過勞的背後不僅僅是工作上的關係，其實跟日常當中的飲食和生活習慣，也息息相關。他提醒民眾要留意自身過勞的症狀，都可能視為過勞的徵兆：

  • 莫名長時間感到疲勞
  • 常常生病免疫力下降
  • 注意力記憶衰退
  • 焦慮常常失眠
  • 長期熬夜睡不著
  • 辦事效率下降
  • 對事情失去熱情和熱忱等
例如近期傳出的突發性猝死案例，很有可能是心肌梗塞，或是中風及心血管系統疾病問題。黃威杰表示，如果日常飲食習慣能夠採用地中海飲食、得舒飲食、麥得飲食等，都有醫學證據顯示，可以降低這些疾病的發生率。

預防過勞飲食法１　地中海飲食

強調天然植物性的食物以及健康的單元不飽和脂肪酸

  • 每餐至少一份蔬菜、水果可以做為零食
  • 選擇天然全穀澱粉類食材：燕麥、大麥、糙米，限制過度精緻碳水化合物
  • 使用初榨橄欖油代替動物性脂肪
  • 適量的植物性蛋白，如豆腐、豆干、鷹嘴豆等。
  • 選擇富含omega-3的深海魚類：鮭魚、秋刀魚、鯖魚等。

預防過勞飲食法２　得舒飲食

可以用來降低高血壓、心臟病、心力衰竭、中風和改善膽固醇水平。不只是低鹽的飲食，更是強調富含鈣、鎂、鉀和纖維的食物，都能幫助降低血壓。吃法如下：

  • 每天不超過2300毫克鈉
  • 吃低脂或無脂的乳製品
  • 多吃有顏色的蔬果
  • 澱粉類食材以全穀類為主
  • 吃低脂肉品、魚

預防過勞飲食法３　麥得飲食

有點像是介於地中海飲食和得舒飲食之間，原先是針對神經退化性大腦疾病來做預防，預防認知下降，但都是透過對心血管保護的作用，從而達到保護大腦健康。建議多攝取下列食材：

  • 綠葉蔬菜
  • 漿果：草莓、藍莓、覆盆子
  • 堅果
  • 橄欖油
  • 全穀類：麥片、全麥麵粉、糙米
  • 富含omega-3魚類
  • 豆類：所有豆類、扁豆和大豆
  • 低脂雞肉

香濃卻不健康　這些食物應避免

奶油、人造奶油

乳酪每週不超過1次

紅肉每週不超過3份

油炸食品

糖果和烘焙甜點




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58998

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