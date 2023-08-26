友達廠長猝逝！　營養師提醒7徵兆、3大飲食法防過勞

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自我檢測 過勞7症狀你中了幾個？黃威杰表示，工作難免會遇到責任制，久而久之常會導致工時過長的問題，而過勞死就是一種職業性的突然死亡，可能是因為過度勞動造成累積疲勞，或者是壓力引起突發性的心臟病，而這些過勞的背後不僅僅是工作上的關係，其實跟日常當中的飲食和生活習慣，也息息相關。他提醒民眾要留意自身過勞的症狀，都可能視為過勞的徵兆：
- 莫名長時間感到疲勞
- 常常生病免疫力下降
- 注意力記憶衰退
- 焦慮常常失眠
- 長期熬夜睡不著
- 辦事效率下降
- 對事情失去熱情和熱忱等
預防過勞飲食法１ 地中海飲食強調天然植物性的食物以及健康的單元不飽和脂肪酸
- 每餐至少一份蔬菜、水果可以做為零食
- 選擇天然全穀澱粉類食材：燕麥、大麥、糙米，限制過度精緻碳水化合物
- 使用初榨橄欖油代替動物性脂肪
- 適量的植物性蛋白，如豆腐、豆干、鷹嘴豆等。
- 選擇富含omega-3的深海魚類：鮭魚、秋刀魚、鯖魚等。
預防過勞飲食法２ 得舒飲食可以用來降低高血壓、心臟病、心力衰竭、中風和改善膽固醇水平。不只是低鹽的飲食，更是強調富含鈣、鎂、鉀和纖維的食物，都能幫助降低血壓。吃法如下：
- 每天不超過2300毫克鈉
- 吃低脂或無脂的乳製品
- 多吃有顏色的蔬果
- 澱粉類食材以全穀類為主
- 吃低脂肉品、魚
預防過勞飲食法３ 麥得飲食有點像是介於地中海飲食和得舒飲食之間，原先是針對神經退化性大腦疾病來做預防，預防認知下降，但都是透過對心血管保護的作用，從而達到保護大腦健康。建議多攝取下列食材：
- 綠葉蔬菜
- 漿果：草莓、藍莓、覆盆子
- 堅果
- 橄欖油
- 全穀類：麥片、全麥麵粉、糙米
- 富含omega-3魚類
- 豆類：所有豆類、扁豆和大豆
- 低脂雞肉
香濃卻不健康 這些食物應避免奶油、人造奶油
乳酪每週不超過1次
紅肉每週不超過3份
油炸食品
糖果和烘焙甜點
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58998
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