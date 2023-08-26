龍捲風、雷擊、暴雨！美國密西根州及俄亥俄州 至少5人死亡
美國密西根州、俄亥俄州，當地時間24日晚間發生多起極端氣候事故，包含數樁龍捲風、大範圍暴雨以及雷擊，截至發稿時間為止，至少造成5人死亡、數十萬戶居民停電，多處建築物屋頂被掀翻、路樹被連根拔起。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合美媒報導，24日晚間，強度為EF-2的龍捲風襲擊了密西根州首府蘭辛（Lansing），最大風速達每小時201公里，在當地造成2人死亡。州府所在的英厄姆郡（Ingham County）有8旬老婦被倒向住宅的樹木壓死，96號州際公路傳出涉及25輛車的連環車禍，研判是被強風吹翻或因暴雨打滑。
肯特郡（Kent County）治安官辦公室則聲稱，2輛車在雨夜中，疑似因視線不佳而迎面相撞，造成1名婦女、2名兒童因此喪生。
從網上流傳的影片可以看到，漆黑的夜空中，伴隨著大量閃電與雷鳴，狂風夾雜暴雨，有社區道路因此淹水。密西根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）已啟動州級緊急行動中心，為社區因應水患提供支持；密西根州最大的韋恩郡（包括底特律）也宣布進入緊急狀態。
幾乎是在同一時間，鄰近的俄亥俄州克里夫蘭（Cleveland）也遭遇龍捲風襲擊，其中擁有143年歷史的加略山新生活教堂（New Life at Calvary Church）屋頂因此被毀。風暴導致密西根州超過46萬人斷電，俄亥俄州則有近20萬人陷入黑暗。