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iPhone也會中暑！高溫燈號亮「黃燈」使用　蘋果：恐永久損害

▲在戶外使用iPhone也要留意高溫，避免影響到電池的使用壽命。（示意圖／取自pixabay）
▲在戶外使用iPhone也要留意高溫，避免影響到電池的使用壽命。（示意圖／取自pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

颱風還沒來，天氣依舊熱呼呼！到戶外遊玩時除了要避免中暑，手機也要記得躲太陽！蘋果官網就有提醒，iPhone 最適合使用的溫度是0~35度，意味著只要氣象局發出36度的「黃色」高溫燈號時，iPhone 就要避免避免曝曬，否則會影響電池健康度，讓續航力衰退，進而被動式的成為代代換機的果粉。

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夏天在戶外使用iPhone 也要記得防曬，蘋果官網提醒，用戶應該避免將iPhone暴露在高於35度的環境中，因高溫可能會永久損害電池的蓄電量，也就是「電池健康度」，一旦損害，即使充飽電也無法長時間供電，續航力受到影響。且在高溫下充電，也是會損壞電池，想要iPhone多戰幾年，iPhone的使用環境還是要多注意才好，不然可能要代代換新機了。

▲蘋果官網提醒，iPhone 最適合使用的溫度是0~35度。（圖／翻攝官網）
▲蘋果官網提醒，iPhone 最適合使用的溫度是0~35度。（圖／翻攝官網）
充電也是容易讓iPhone 溫度提高的原因，除了應該要避免邊充邊滑手機，手機殼也會有影響，建議可以開啟「最佳化電池充電」，能降低電池老化程度，當電池超過建議溫度時，軟體會限制充電超過 80％，用意在保護內部零件。

同時如果覺得電池每次充電就會出現過熱反應，也可以檢視自己的手機殼是不是太厚或是散熱不良，可以把手機從手機保護套中取出，才不會讓手機溫度持續提高，進而影響了電池使用壽命。

同時提醒，iPhone的電池屬於消耗品之一，一定會有使用年限，端看用戶的使用習慣來決定時間長短，當電池健康度下降到80％以下，使用上卡卡不順暢，換一顆電池再戰一年，會比直接換新機省錢許多。

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