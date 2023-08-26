麻衣復出現身《未來少女》！回憶女團時期　變胖就要罰1000元

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由於公司對Sunday Girls的身材、健康與中文進步等等嚴格控管，常常被限制不能吃冰的、減少糖分攝取。身為隊長的麻衣，只要團員一違規就會被公司警告。麻衣分享，有天夜裡自己已經準備就寢，卻聽到客廳傳來怪聲，開門竟看到被自己多次叮嚀的團員正打開冰箱偷偷在吃冰塊，讓她直呼：「那畫面我一生都忘不了！」
愛紗也透露，當時每週都要進公司量體重，「麻衣明明瘦瘦的，但她體重多了就算那麼0.5kg都要被罰一千元！」而同樣的情況也發生在《未來少女》的幻藍小熊身上，在第2次的公演時，成員Bido就因為體重微幅增加而錯失上台機會，可見「身材管理」對於女團的重要性。
作為女團前輩，又能和團員一同見證崛起新秀。麻衣窩心的鼓勵少女：「為了夢想一起往前、目標一致團結一心！」也叮嚀道「彼此互相尊重避免衝突，團員的優點和缺點用心的去了解、互相cover才能走得長遠。」愛紗也不吝分享：「我們兩個都是比賽節目出道的，都能體會少女們的努力奮鬥的過程，很開心我們兩個能夠一起參加。」
被問到是否已經有吸引住自己目光的少女？愛紗立刻點名「日光之橙」的麻由與Phoebe，首先肯定麻由的舞蹈實力：「她跳舞都非常到位，出力跟收的拿捏非常好！」也給予Phoebe高度評價：「Phoebe除了表演好、氣場很強，讓我聯想到她會是台灣Lisa！」愛紗表示：「未來少女每一個女孩子都很認真也很可愛，希望正式見到少女們的時刻，看到的是在舞台上享受表演的她們。期待的心情表露無遺。」
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