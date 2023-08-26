報名體驗麥當勞職場！大麥克免費吃 高雄青年局邀黃益中免費講座
麥當勞為了歡迎中高齡加入再創事業，擴大徵才推出職場體驗活動，即日起開放免費報名，結束後還可以獲得大麥克一個。日期為9月15與9月16日，全台多家門市街友舉行。另外高雄市青年局今年9月至11月推出「青愛大港」系列活動，每月都有雄言堂講座分享，首場於9月10日，由「熱血教師」高中公民老師黃益中，與青年暢談公民行動的思辨與實踐，同樣可免費參加。
記者葉盛耀/綜合報導
為推廣二度就業與中高年齡族群加入職場，麥當勞都會不定時會舉辦徵才活動，邀請民眾體驗麥當勞歡樂友善工作環境。官方並聲明，報名的活動網站裡面「不會販售任何商品」也「不會盜取任何信用卡、個人資料」，報名資料僅供各餐廳使用。全台多家門市都有參與，還有不同時段可選擇9月15日、9月16日兩天的14:00~16:00，每天共3場，每場30分鐘。對象包含滿16歲(含)以上的應屆畢業生及夜間部學生、社會新鮮人、想轉職朋友、家庭主婦、二度就業、中高齡、新住民、退役軍人等。
麥當勞還大方公開月薪，正職服務員每月3萬元（實習期間月薪2萬7000元）、大夜正職服務員3萬9000元（實習期間月薪3萬5000元），體驗營之後將可參加面試並填寫問卷，能獲得大麥克一份。
高雄市政府青年局也規劃免費講座，今年9月至11月「青愛大港」系列活動，每月都有雄言堂講座分享，討論公共參與、媒體識讀及性別平等等社會議題。首場於9月10日下午登場，將由有「熱血教師」綽號的高中公民老師黃益中與青年暢談公民行動的思辨與實踐，地點在大東文化藝術中心演講廳熱情開講。報名可洽高雄市青年局官網。
黃益中是台灣最紅的公民教師，有著獨特的煙嗓和壯碩的體格，9年前他為了居住正義上街頭，發起「巢運」，夜宿帝寶，後來的多元成家、反課綱微調等街頭運動也無役不與。他將以自身經驗分享如何踏入公共事務的領域，如何透過理性思辨判斷社會議題。除了青年朋友，也歡迎各年紀民眾報名，但16~45歲民眾優先。
高雄市政府青年局表示，接下來的講座還有前公視特約記者方君竹、知名YouTuber那那大師、社團法人台灣資訊素養推進協會，及社團法人台灣性別平等教育協會等帶來更多社會議題的討論。