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周興哲不是本名！9年鐵粉驚呼「都不知道」　昆凌真名竟叫武誼蓁

▲近日有網友發現，周興哲的演出許可證上竟寫了本名「周興業」，讓他忍不住發文驚呼：「追了九年了都不知道。」（圖／星空飛騰提供）
▲近日有網友發現，周興哲的演出許可證上竟寫了本名「周興業」，讓他忍不住發文驚呼：「追了九年了都不知道。」（圖／星空飛騰提供）

記者賴禹妡/綜合報導

28歲男歌手周興哲10月即將到上海舉行《Odyssey～旅程世界巡迴演唱會》，近日有網友看到相關資訊，竟發現演出許可證上寫了周興哲本名「周興業」，讓他忍不住發文驚呼：「追了九年了都不知道。」貼文一出立即引起熱議，也吸引其他網友分享，「補個冷知識，昆凌本名武誼蓁」、「有人知道鄧紫棋本名是叫鄧詩穎嗎」。 

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該名網友昨（25）日在Dcard上發文，他以「周興哲竟然是藝名？」為題，表示在小紅書上看到周興哲要到中國舉辦演唱會的消息，沒想到卻意外發現演出許可證上的名字竟不是「周興哲」，而是「周興業」，這讓原PO驚覺周興業才是本名，忍不住直呼：「真的假的啊！追了九年了都不知道。」 

▲有網友分享昆凌的本名叫武誼蓁，也同樣讓許多人感到震驚。（圖／翻攝自昆凌IG）
▲有網友分享昆凌的本名叫武誼蓁，也同樣讓許多人感到訝異。（圖／翻攝自昆凌IG）
貼文曝光後，不少人也相當震驚，但也有網友分享類似案例，「突然想起Melody本名叫劉恭顯，整個覺得很酷」、「有人知道鄧紫棋本名是叫鄧詩穎嗎」、「那你知道飛輪海只有汪東城是本名嗎」、「補個冷知識，昆凌本名武誼蓁，因為父親是澳洲人，母親是韓國人，然後來台北生下了昆凌，所以身分超特殊的，他的英文名叫Hannah Quinlivan」、「有人知道王中平本名是韓志偉嗎」、「梁靜茹本名是梁翠萍，超級俗擱有力的名字」。 

另外，也有網友將藝人的本名誤會成藝名，「曾經以為韋禮安是藝名，因為英文名叫William太搭了，沒想到這是本名」、「田馥甄聽起來像藝名，結果是本名」、「以前發現謝和弦是本名時超驚訝哈哈哈」、「隋棠是本名，以前小時候都以為是故意取特別的藝名」。 

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