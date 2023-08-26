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高雄鹹酥雞嘉年華今登場！兩天爆吃50攤炸物　台南晶英9月漢堡節

▲高雄「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」於今（26）日、明（27）日共兩天的下午3點至晚上9點登場，地點於高雄大遠百追夢廣場，共計超過50家攤商。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」於今（26）日、明（27）日共兩天的下午3點至晚上9點登場，地點於高雄大遠百追夢廣場，共計超過50家攤商。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」於今（26）日、明（27）日共兩天的下午3點至晚上9點登場，地點於高雄大遠百追夢廣場，共計超過50家攤商。鑑於去年超爆棚的7萬人潮，高雄市政府觀光局高閔琳局長誠摯呼籲，請各位粉絲、饕客們，選擇大眾運輸工具到達現場。台南則將有由台南晶英酒店籌畫「府城漢堡節」，今年邁入第五年，將於下周9月2日至3日周末，在酒店前廣場熱鬧展開。

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觀光局局長高閔琳表示，此次活動匯聚全國知名人氣餐廳、星級飯店、地道老字號，以及榮獲米其林必比登名店。不僅有主打肉類炸物的傳統名店，也特別邀請3家專攻蔬食炸物的店家，符合蔬食環保與健康飲食的潮流。活動現場更設有兩處特殊造型和高雄熊的網美打卡點。此外，觀光局也邀請馬來西亞知名網紅「飛常好玩-Jazz&小晶」蒞臨活動現場。

▲高雄鹹酥雞嘉年華今日當場，現場聚集超過50家攤商。（圖／高雄市觀光局提供）
▲高雄鹹酥雞嘉年華今日當場，現場聚集超過50家攤商。（圖／高雄市觀光局提供）
觀光局補充說明，引起轟動的「2023鹹酥雞暨國際炸物嘉年華」，吸引許多外縣市及在地名店同場較勁，如台中「LOWCA 勞咖」椒麻口水雞炸饅頭、台中「洪家回春堂鹹酥雞」的獨門中藥醃製鹹酥雞、台中連鎖名店「巷口炸雞」的招牌塔香炸雞、「慢慢懂事蔬食小點」的各式獨門自調沾醬搭配蛋奶素炸物、嘉義名店「統香鹹酥雞」的香酥雞排、高雄「迷路炸物店」的黃絲帶雞排、高雄「德藝小築」的德式炸豬排、義郎壽司旗下「植橪和食」的蔬食炸物及「承億酒店BAR KAO餐酒館」的義式鄉村酪奶淹漬炸雞等，超過50攤。

除豐盛美食外，更有引人入勝的「星級主廚炸物秀」和多種親子趣味、歌唱表演等，尤其活動的第二天，萌度破表可愛迷人的蜜柑站長與高雄熊兩大萌系吉祥物，將在舞台上合體演出。此外，也安排7位專業評審評比各店家產品外，同時也歡迎民眾現場投票，選出人氣大獎及最佳美味店家等獎項，只要參與投票都有機會獲得免費兌換鹹酥雞、台灣啤酒和可口可樂的優惠券，數量有限，送完即止。建議搭乘捷運紅線至三多商圈站（R8），輕鬆步行至會場便能馬上開吃。

台南晶英酒店籌畫的「府城漢堡節」今年邁入第五年，將於9月2日至3日於酒店前廣場熱鬧展開。參與活動共計25家人氣漢堡名店，快閃餐車業者也到場助陣，共同以「臺南原點・四百再續」為概念主軸，推出一系列「有呷有保庇」的「好堡庇」美味漢堡。

▲台南晶英酒店籌畫的「府城漢堡節」，將於9月2日至3日於酒店前廣場熱鬧展開，參與活動共計25家人氣漢堡名店。（圖／台南晶英提供）
▲台南晶英酒店籌畫的「府城漢堡節」，將於9月2日至3日於酒店前廣場熱鬧展開，參與活動共計25家人氣漢堡名店。（圖／台南晶英提供）
店家包含有FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、豐藏鰻魚料理、朱熹漢堡、Sk尚恩廚房、8818比薩屋、鄰座熱狗堡、蓋拉澳式漢堡、米國胖美式漢堡、双木漢堡、月光餐酒館、斑迪先生、北園義法小館、海邊坐坐mix蜷尾家胖、Webberger、主觀廚房台灣牛漢堡專門等，另有台北晶華酒店與捷絲旅台南館等。活動還將邀請到曾演出電影「陣頭」的藝人柯有倫到場，加上樂團表演與親子體驗工作坊等熱鬧活動。
 

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