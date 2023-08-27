九月壽星優惠！麻辣鍋「九孔鮑魚、神仙牛」吃到飽 燒肉嗑海虎蝦
九月壽星舉手！9月出生的處女座和天秤座有口福了！馬辣麻辣鍋全桌免費升級「九孔鮑魚、美國Prime神仙牛」吃到飽，哞哞屋和牛燒肉全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽；千葉火鍋VIP「當月壽星5折」，一般壽星也有85折優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
馬辣集團最新九月壽星優惠，含當月壽星同行，只要提前至少1日預訂位子，並告知參加「壽星專屬活動」，用餐前主動出示身分證件，並公開打卡讓服務人員確認，即可享有全桌免費升級好料吃到飽優惠。
馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋全桌免費升級「九孔鮑魚吃到飽」，新馬辣、新馬辣Plus+全桌免費升級「美國Prime神仙牛吃到飽」；問鼎 ‧ 皇上吉祥宮廷火鍋含壽星4成人同行，每人消費滿800元送「生日肉蛋糕」乙個（價值680元，限兌乙份）
涮樂和牛鍋物 食べ放題全桌每成人贈「九孔鮑魚」乙顆；熊一燒肉全桌免費升級「美國見島和牛或SRF極黑和牛」吃到飽；哞哞屋和牛燒肉全桌免費升級「巨大海虎蝦」吃到飽；夯下去新潮和牛燒肉選擇「特上美國和牛牛排」、「極上雙和牛牛排」指定方案，全桌免費升級「北海道大帆立貝 」吃到飽；燒肉ChaCha個人和牛燒肉壽星本人贈「北海道生食級干貝」乙顆。
另外，平價實惠的吃到飽餐廳千葉火鍋，9月份壽星持VIP享味卡，本人享有5折優惠，一般壽星優惠也有75折。