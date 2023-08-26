孫生遇一番賞詐騙首現身！談到媽媽服刑超風光 連千毅都來拜碼頭
知名YouTuber孫生今（26）日出席「解密孫生奪冠榮耀之旅」首映會活動，分享他登上小巨蛋打拳賽的心路歷程，現場孫生還意外談到因為偷竊罪入獄的媽媽近況，而且還笑著爆料，媽媽在裡面遇到大哥連千毅，跑來跟她拜碼頭，讓孫生忍不住笑嘲：「《自殺突擊隊》集結了！」
記者詹鎰睿/台北報導
熱愛公仔一番賞的孫生，日前對於被店家詐騙的事情耿耿於懷，「明明是一件開心的事情，卻被人作牌。」揚言未來會開啟全台巡迴之旅，到各個地方去抽一番賞，幫助所有喜愛公仔的觀眾朋友們討公道，維持一番賞的文化。
孫生回憶，他從25歲就開始抽一番賞，被問到至今總共花了多少？有沒有到上百萬？孫生則語帶模糊地說：「諸如此類吧！」話題一轉，談到對於林襄爆出新戀情，孫生則大方獻上祝福，但他坦言，目前都是活在自己世界，沒去在意林襄的男友馬傑森是誰，現場還跟大家要起照片。
談到因為偷竊罪而入獄服刑的媽媽近況？孫生開心地說，她很快就要出獄了，雖然媽媽出來後可以正常生活，但還是得注意心理上的疾病，「她順手牽羊的心，很難控制。」沒想到，孫生還爆料，媽媽有跟他分享連千毅來拜碼頭的故事，原本孫生還不相信，直到有次探監，獄警才向他證實此事，讓孫生忍不住笑說：「天哪！好可怕！《自殺突擊隊》集結了！」