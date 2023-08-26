中國封殺日本水產進口！分析：日本漁業將改出口泰、越、新加坡
日本福島第一核電廠於24日執行核廢水排海計畫，鄰近國家以中國為首進行強烈反對抗議，北京當局更宣布全面停止自日本進口水產，國內日本料理、壽司店更紛紛改換中國產的海鮮食材。為了穩定國內水產經濟，日本只能另尋其他出口國家，分析師認為這可能導致加劇其他國家的競爭，魚價可能再下跌。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國財經媒體報導指出，中國是日本水產出口的最大單一市場，出口額高達871億日元（約新台幣191億元），佔日本水產品出口總額1/5，且主要產品包括扇貝、鮪魚、鯛魚、海參及海膽等，如今中國下令全面暫停進口日本水產，日本漁業為了生存將計畫將市場轉向歐洲、美國及東南亞市場。
漁業分析師Momoo Odaira表示，中國自今年7月以來收緊檢驗標準後，日本漁業對中國的出口就已經開始下滑，但這一次連冷凍或加工製品都被北京拒於門外，加上日圓走勢疲軟，預計將對日本漁業的衝擊會相當巨大。
分析認為，原先出口到中國的產品必須改向日本國內銷售或只能選擇往泰國、越南和新加坡等其他國家出口，但這也將加劇其他國家的競爭，因此無論如何日本漁價可能會再下跌。
事實上，在中國祭出進口限制令後，日本漁業價格就出現下跌趨勢，根據東京都中央批發市場網站公布的數據顯示，豐洲市場新鮮青森金槍魚25日的平均價格較前一天下跌24%，至每公斤9383日元（約新台幣2064元）。