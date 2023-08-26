蘇拉颱風假恐在開學日！花東恆春登陸「影響時間長」 新路徑出爐
蘇拉颱風目前位在菲律賓東方海面，依照現在的預報路徑，下週三、四（30日至31）日影響最劇烈，而下週三8月30日為開學日，若是發布陸上警戒，學生有機會開學即放颱風假，不過目前路徑仍有不確定性，還需要進一步觀測。氣象粉專提醒，蘇拉颱風穿越台灣，登陸花、東、恆機率高，由於導引的太平洋高壓將會減弱，且逐漸被即將形成的今年第11號颱風「海葵」拉住，移動速度減慢，對台灣影響恐拉長，雖然路徑仍不確定性大，不過宜、花、東、恆春因屬於前線，受颱風第一擊的機率高，請於近日先行做好防颱措施。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，蘇拉颱風強度持續增強中，核心趨於紮實，颱風眼逐漸可見，將達第一次巔峰。由於相當靠近呂宋島陸地，第一次巔峰強度仍以中颱上限為主。27日、28日強度會稍微減弱或維持，但仍可維持中度颱風規模。
週二（29日）順利整合完畢後，強度將再度增強。由於位於高海水熱焓量區域，整體環境良好，第二次巔峰將挑戰強烈颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急 」根據最新路徑預報顯示，今明兩日（26日至27日），南海高壓逐漸減弱，在高壓瓦解前，擋住蘇拉，同時關島附近的大低壓帶開始建立（未來的海葵），在多方角力下蘇拉只能往南移動，在菲律賓呂宋島東方轉一圈。下週一（28日）至三（30日）丹瑞颱風北上後，日本南方太平洋高壓脊重新建立、西伸增強，重新蘇拉導引，轉向西北，加速往台灣靠近。
週三（30日）至週五（1日）蘇拉颱風穿越台灣，登陸花、東、恆機率高。由於導引的太平洋高壓將會減弱，且逐漸被海葵拉住，蘇拉移動速度減慢，再加上跟台灣地形的互動，可能出現不規則的走法，影響時間拉長。
因為台灣地形特殊，且颱風環流尺度較小，不同的路徑西部地區風雨差異會很大，差一點就會差很多，因此等颱風更靠近時再來判斷較為適宜。宜、花、東、恆春因屬於前線，受颱風第一擊的機率高，請於近日先行做好防颱措施。
蘇拉颱風登陸台灣機率超過50％，其餘從台灣北端或南端通過。由於路徑仍有調整空間，下週一（28日）將初步明朗。颱風侵襲機率高，下週三（30）至六（02）如有安排重要活動請多注意颱風動態。