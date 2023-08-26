Lulu認了一陣子沒見黃子佼！表態挺師父復出「不管怎樣都支持他」
藝人Lulu黃路梓茵今（26）日下午出席「中秋團圓庇護有你」展售活動，提倡大家多多做公益，一同慶祝中秋節。談到有關師父黃子佼的近況，Lulu坦言，已經有好一陣子沒見到對方，但她私下有持續關心，至於會不會支持黃子佼復出，Lulu則回，不管怎樣都會支持他的決定。
記者詹鎰睿/綜合報導
Lulu今天出席活動時，帶著有些沙啞的嗓音現身，她則笑說，因為前陣子才剛從日本回來，玩得太開心了，到每個地方都在叫。由於Lulu爸日前才發生被一名女乘客坐霸王車的事件，談及此事，Lulu則說一切都已經落幕，而且不只爸爸，很多同業都跑來說，「這種事很常發生。」讓她相當心疼，「每個司機大哥後面都是一個家庭，希望大家不要這樣子。」
談到黃子佼的近況，Lulu坦言，已經有好一陣子沒有見到對方，目前都是透過手機APP來聯絡，但也是比較常跟孟耿如關心，帶著祝福的心情，希望黃子佼一家人能夠平平安安。至於會不會支持黃子佼復出？Lulu則說，「不管他（黃子佼）做什麼，我都是支持。」至於與黃子佼主持的《婚禮歌手》還會不會有第3季？Lulu表示，一切都交由製作單位決定，目前電視台都還在討論當中。
※【NOWnews 今日新聞
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