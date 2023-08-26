張惠妹馬來西亞開唱！《彩虹》也被禁 The 1975男男吻剛遭轟下台
天后張惠妹（阿妹）今年在高雄開唱完後，開始將「ASMeiR 2023世界巡迴演唱會」地點移師各地，陸續在美國、新加坡、澳洲、大陸、馬來西亞等地舉行，昨（25）日阿妹在馬來西亞開唱，由於大馬規定的原因，不僅經典歌曲〈彩虹〉不能唱，彩虹系列相關元素，如彩虹旗，也通通禁止攜帶進場。其實大馬規定嚴格，先前The 1975在當地開唱時，主唱以男男吻挑戰規範，不僅立即被帶走，還成為了馬來西亞開唱的黑名單。
記者吳雨婕/綜合報導
阿妹從昨天開始，一連兩天在亞通體育館舉行（Axiata Arena）舉行「ASMeiR 2023世界巡迴演唱會」，演唱多首歌曲，包含〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷地想你〉、〈不要亂說〉等，阿妹還熱情的以當地語言向歌迷打招呼：「先生女士，我是阿妹，大家好嗎？」外界原以為在大陸的演唱會上沒聽到的〈彩虹〉，能夠在馬來西亞場實現，無奈該曲同樣消失在歌單上。
值得注意的是，大馬地區由於大部分人信仰為回教，恰巧回教的教義裡，禁止同性親密行為，上個月搖滾樂團The 1975在當地開唱時，主唱馬修希利公然批評大馬反LGBTQ的法規，當場與貝斯手上演男男吻，直接被拉下台，還被禁止在大馬演出，連帶影響原先預定來台的開唱行程。
這也是為什麼〈彩虹〉在馬來西亞巡演上消失，甚至連帶彩虹旗都不能出現的原因。事實上，阿妹的歌曲〈彩虹〉日前大陸進行巡演時，就已經默默消失在歌單上，同時也禁止攜帶有關彩虹元素的相關物品到場內，而馬來西亞也比照辦理。