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行銷屏東優質農特產品 「Honey!屏東檸好萌」草悟道登場

▲屏東縣政府今、明二天在台中市草悟道舉辦 「Honey!屏東檸好萌」市集，產地直銷最新鮮農特產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.26)
▲屏東縣政府今、明二天在台中市草悟道舉辦 「Honey!屏東檸好萌」市集，產地直銷最新鮮農特產品。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.26)

記者金武鳯/台中報導

屏東縣政府為推廣農特產品，尤其是產量佔全台七成的檸檬，今、明兩天在臺中市草悟道舉辦「Honey！屏東檸好萌」展售市集，超過20個攤位羅網了新鮮檸檬、農特產加工品及優質伴手禮品等，產地直送最新鮮。中秋節即將來臨，走一趟市集，品嚐最新鮮優質的農特產品，還能一併採買不一樣的秋節好禮！

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屏東縣農業處長鄭永裕表示，屏東縣是全台檸檬最大產區，種植面積約1,784公頃，佔全台總種植面積近七成，一年四季皆能生產，由於得天獨厚的地理環境，檸檬獨具酸度及濃郁香氣，富含維生素C，為養顏美容族群最愛，夏季暑熱食慾不振，作成檸檬飲品很消暑，或是入菜也能開胃解膩。

▲「Honey!屏東檸好萌」今明二天在草悟道登場，屏東農業處長鄭永裕（左一）歡迎台中消費者來品嘗產地直送的新鮮好物。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.26)
▲「Honey!屏東檸好萌」今明二天在草悟道登場，屏東農業處長鄭永裕（左一）歡迎台中消費者來品嘗產地直送的新鮮好物。（圖／記者金武鳳攝，2023.8.26)
鄭永裕說，七月至九月正是檸檬盛產季節，參與市集的小農，除了提供最新鮮現採檸檬，也展售各種檸檬加工品，例如檸檬果乾、檸檬原汁，以及濃縮製成的檸檬膠囊等， 方便沖泡飲用。值得一提的是，檸檬加蜂蜜沖泡的蜂蜜檸檬汁，風味絕佳是夏日消暑解渴聖品。


為此，本次市集特別邀請屏東縣榮獲「2023年全國國產蜂蜜品質評鑑」獲獎者參展，分別有特等獎陳家蜂蜜、頭獎東園蜂蜜、群心蜂蜜、珍の蜂蜜屋，都是為廣受國人喜愛之蜂蜜種類，品質有保證。現場就有加碼促銷活動，由東益合作社檸檬大叔及特等獎陳家蜂蜜聯手調製創意飲品，只要50元銅板價，就可以喝到「Honey!屏東檸好萌」限量飲品一杯。


屏東縣府農業處表示，本次週末展售市集推出的好物，除了檸檬外，還有不少屏東優質特色品牌，包括竹田農會檸檬乖乖、九如農會四季檸檬純鮮100%原汁、東益合作社檸檬大叔、天菊農場自然農法杭菊花茶、九盛農場紅豆及香米、保證責任屏東縣檸檬運銷合作社的萃檸精華露及氣泡飲、高樹青果合作社的鮮果及加工品、屏東六堆木瓜型農、挽菓子農場「潮園外」禮盒、恒社農場-花果川、善果園、梅雅農場、金園檸檬等，將讓台中人看到屏東縣優質農產品，進而拓展銷售通路。



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