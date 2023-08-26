行銷屏東優質農特產品 「Honey!屏東檸好萌」草悟道登場

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鄭永裕說，七月至九月正是檸檬盛產季節，參與市集的小農，除了提供最新鮮現採檸檬，也展售各種檸檬加工品，例如檸檬果乾、檸檬原汁，以及濃縮製成的檸檬膠囊等， 方便沖泡飲用。值得一提的是，檸檬加蜂蜜沖泡的蜂蜜檸檬汁，風味絕佳是夏日消暑解渴聖品。
為此，本次市集特別邀請屏東縣榮獲「2023年全國國產蜂蜜品質評鑑」獲獎者參展，分別有特等獎陳家蜂蜜、頭獎東園蜂蜜、群心蜂蜜、珍の蜂蜜屋，都是為廣受國人喜愛之蜂蜜種類，品質有保證。現場就有加碼促銷活動，由東益合作社檸檬大叔及特等獎陳家蜂蜜聯手調製創意飲品，只要50元銅板價，就可以喝到「Honey!屏東檸好萌」限量飲品一杯。
屏東縣府農業處表示，本次週末展售市集推出的好物，除了檸檬外，還有不少屏東優質特色品牌，包括竹田農會檸檬乖乖、九如農會四季檸檬純鮮100%原汁、東益合作社檸檬大叔、天菊農場自然農法杭菊花茶、九盛農場紅豆及香米、保證責任屏東縣檸檬運銷合作社的萃檸精華露及氣泡飲、高樹青果合作社的鮮果及加工品、屏東六堆木瓜型農、挽菓子農場「潮園外」禮盒、恒社農場-花果川、善果園、梅雅農場、金園檸檬等，將讓台中人看到屏東縣優質農產品，進而拓展銷售通路。