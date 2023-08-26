羽球世錦賽／戴資穎最後一舞　8度參賽奪1銀1銅、2017年最為可惜

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生涯起步初露鋒頭 與各國「天才少女」們爭雄
2013年是戴資穎生涯首次參加世錦賽，當年也是李雪芮和Ratchanok Intanon這兩位和她年紀相仿的選手第一次參賽。小戴和李雪芮在8強戰碰頭，她在首局和對手激戰最後，但以25:27讓出，氣力放盡，最終也以直落二出局。該屆賽會最終由Intanon在決賽擊敗李雪芮奪冠，這位泰國好手在這次的「天才少女」的亂鬥中，成為最後贏家。
在那之後戴資穎開始了在世錦賽的漫長的自我挑戰，從2013年首次登場到2021年東京奧運結束前為止，這位台灣女將成為世界球后、拿過全英賽和亞運女單冠軍，但是總計5次參加世錦賽皆未能跨過8強門檻，也因此被外界質疑「大賽不行」，也讓她在2017-19年全盛的統治期，留下一個缺憾。
為國爭光而放棄打世錦賽 2017年成為生涯充滿懸念的一年
其中2017年在蘇格蘭格拉斯哥舉辦的世錦賽是最為可惜的一屆，戴資穎前一年在里約奧運結束後迎來爆發，年紀給她帶來了沉穩和經驗，其靈動、節奏多變的打法，在隔年征服了女子羽壇和世界各地的球迷。當年她囊括了8座單項冠軍，參加49場比賽、贏下45場，勝率逼近9成，可謂是如日中天。加上當時女單項目青黃不接，中國「二王一李」退出主戰場的爭奪，新生代選手又羽翼未豐，因此外界認為戴資穎，很有機會在這一年登頂。
但該年小戴最終選擇回國參加在台北舉辦的世界大學運動會，當時還引起他國球迷的大量討論，不明白她為何選擇一個較低層級的賽事，而不是在生涯的巔峰其去挑戰重要的榮譽。對此，她凜然表示：「我選擇世大運、放棄世錦賽，是因為我覺得台灣很難得辦一個大型的運動賽會，我覺得我必須要留下來，跟著大家，跟著其他選手一起去支持這個比賽。」
該年，日本好手奧原希望在世錦賽上奪冠。戴資穎順利將世大運冠軍留在台灣。那一冠意義非凡，讓她和台灣球迷更緊密地連結，但爭冠窗口一過就很快地關上了，如今回首，也讓人感到一些遺憾。
2018年戴資穎再度單年度橫掃8冠，但世錦賽意外敗給了中國球員何冰嬌；2019年她和印度名將P. V. Sindhu在8強打了一場史詩之戰，惜以21:12、21:23、19:21遭到逆轉，後者在奪冠後坦言戴資穎是她在這一站遇到最難打的對手。
東奧突破大賽心魔 女單「F4」頂尖對決
2020年因為新冠疫情世錦賽停辦一年，隔年小戴在東京奧運上突破心魔、殺進到金牌賽，並拿下一枚銀牌，這是她生涯大賽的最佳成績。年底的世錦賽，打法風格克制她的陳雨菲沒打，可惜她未能把握機會，在冠軍戰輸給了後來登基球后的山口茜。
2022年，女單「F4」會師四強，戴資穎在準決賽不敵陳雨菲，再次錯失登頂機會，拿下1面銅牌。
今年她在8強被近年飽受傷病困擾的馬琳給擋下，後者也是女子羽壇目前少數年紀比她更大的球員。兩個倫敦奧運世代出頭的神人在今年最重要的賽事上進行頂尖對決，以此作為小戴世錦賽生涯的結尾，也不失為一個體面而有意義的告別吧。