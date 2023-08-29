盤點蘋果iPhone 15系列網路預測10項總整理　果粉看這篇就夠了！

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指標性的國外媒體都指出今年蘋果發表會的日期會落在9月12日或9月13日，且更近一步的推測會在9月22日展開第一波的首賣。
📍價格最高漲6000元台幣
iPhone 15 Pro若用更貴的鈦金屬以及新的相機系統，將使成本有所增加，猜測會有不小的調幅。目前網路上猜測的價格如下：
- iPhone 15：維持原價799美元起，台灣售價2萬7900元起
- iPhone 15 Plus：維持原價 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
- iPhone 15 Pro：上漲100美元，傳聞售價為1099美元起，約3萬4947元台幣。
- iPhone 15 Pro Max：上漲200美元，傳聞售價為 1299美元起，約4萬1307元台幣。
根據科技媒體 9to5Mac 報導，蘋果今年將調整 iPhone 15 Pro系列兩款機型的顏色選項，取消金色，新增「泰坦灰」（Titan Gray）。整理目前iPhone 15 Pro的顏色有：深藍色、泰坦灰、銀色、太空灰共四色。而iPhone 15則有：黑色、薄荷綠、橙色、藍色，黃色和粉紅色等6色可選擇。
📍4款螢幕瀏海全剪
祖傳多年的瀏海螢幕，來到iPhone 15可能會4款全剪，將原本只有在iPhone 14 Pro才有的動態島下放到iPhone 15、15 Plus，未來4款都會是動態島螢幕。
📍全改為Type C充電孔
在歐盟的助力之下，全系列 iPhone 15 會從傳統 Lightning 接孔改為通用性更高的USB-C，Lightning正式走進歷史。
📍處理器勢必會升級
iPhone 15、15 Plus 預計搭載與 iPhone 14 Pro 相同的 A16 晶片，至於高階款的 iPhone 15 Pro 與 15 Pro Max 則來到A17晶片，且會是首度有台積電 3nm 製程。
📍Pro版靜音鍵改為動作按鍵
幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，一直以來就是一個獨立的存在，沒有其他功能，單純的就是靜音開關，有不少爆料指稱iPhone 15 Pro 系列會取消靜音撥桿，改為單一按鍵，同時支援更多功能。
📍Pro版邊框變細、機身更堅固
iPhone 15 Pro 系列傳出會採用鈦金屬取代現有不銹鋼，帶來更輕巧又堅固的邊框，背面保留磨砂玻璃，邊角會變得不這麼割手。螢幕有新技術加持，邊框從2.2mm 縮窄至1.5mm。
📍iPhone 15 Pro Max才有潛望式鏡頭
iPhone 15 Pro 的另一大賣點將是相機系統，《彭博社》表示將有新一代的鏡頭以及更好的光學變焦範圍，尤其是 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。
📍iPhone 15基本款相機升級到4800萬畫素
iPhone 15和 15 Plus主鏡頭則有望升級到4800萬畫素。蘋果最強分析師郭明錤預測，兩款iPhone 15標準版的廣角影像感測器會升級到4800萬畫素，並採用堆疊式CIS設計，預料將可捕捉更多光線，提升夜拍效果。