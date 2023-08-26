中市府攜手中友百貨徵才首日 媒合率逾6成5

台中市政府勞工局攜手中友百貨，今(26)明兩日在中友百貨公司舉辦「富市台中 就業成功」展薪未來徵才活動，邀集50家廠商、釋出超過3300個職缺。首日是以智慧製造、科技產業為主題，吸引逾千人次湧入求職，初步媒合率達6成5。明日續以餐飲、旅宿及服務業為主徵才。勞工局長張大春表示，台中職缺多，歡迎民眾來台中找機會！
記者金武鳯/台中報導
張大春表示，因應畢業季求職熱潮，市府積極辦理客製化徵才活動，提供市民多元豐富的就業機會，此次邀請大立光電、上銀科技、Donki唐吉訶德、台中勤美洲際酒店、王品集團、星巴克等50家廠商，橫跨製造、科技、餐飲、服務等產業，提供逾3300個工作機會，無論是社會新鮮人，或是中老年人轉業，都可以來找機會。他也感謝中友百貨提供寬敞舒適的場地，讓民眾擁有優質的求職面試環境。
張局長指出，疫後觀光、旅宿、餐飲業逐漸活絡，人力需求增加，為改善疫後缺工問題，市府配合勞動部積極推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，一般勞工投入疫後缺工專案職缺，給予就業獎勵每月6,000元、中高齡等特定對象勞工每月給予1萬元，最長可領取12個月就業獎勵津貼。至於偏遠(特定)地區者，每月最高可再加發3,000元，最高可領取15萬6,000元。今日活動現場也設有青年、中高齡、身心障礙者就業專區，由專業人員協助就業媒合。
參與徵才的漢鐘精機管理部課長表示，市府規劃徵才活動，除提供廠商設攤徵才外，也提供豐富就業資源供民眾運用，公司除積極參與市府徵才活動外，也致力於提升員工福利，努力晉身幸福企業。應屆畢業的王小姐說，此次徵才活動職缺資訊清楚，並有提前預約履歷健診與簡易諮詢服務，在導師細心協助撰寫履歷後，不僅求職更加自信也順暢對答面試內容，對社會新鮮人是一大福音，現場投遞履歷已順利獲得錄取，非常開心。