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以終為始打造以人為本！勞動部人才資源發展中心辦CEO講堂

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂，盼能發揮永續人才影響力，啟動零碳未來。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂，盼能發揮永續人才影響力，啟動零碳未來。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(26)日，在高雄市萬豪酒店，舉辦CEO講堂，盼能發揮永續人才影響力，啟動零碳未來。

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▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)
▲勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心CEO講堂，是由高屏澎東分署分署長郭耿華與人才資源發展中心主任李玫臻共同主持，有高雄市工業會、中國生產力中心、高雄科技大學人力資源發展系、屏東科技大學，以及企業界代表與會，期透過產官學研合，共同建立綠色經濟生態圈，掌握減碳淨零先趨，並布局未來綠領人才的養成。

▲勞動部人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)
▲勞動部人才資源發展中心舉辦CEO講堂。(圖／記者黃守作攝，2022.08.26)
勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，為響應全球綠色永續發展的浪潮，此次CEO講堂，邀請零碳大學執行長王怡雯與京冠生技董事長楊青山以「綠色新商模、零碳『心』人才」為主題，與現場逾百位經營者與高階管理層分享交流，如何以終為始打造以人為本的永續文化，並以循環經濟翻轉逆境，落實節能減碳與永續發展。

零碳大學執行長王怡雯說，碳排放對於氣溫的影響，大家可能越來越常待在冷氣房，對於溫度上升1度可能沒有太大的感覺，但全球溫度上升1度，會反映在氣候變遷上，中小企業和製造業則是最直接面對ESG浪潮的夥伴，雖然有概念但是對於如何落地執行，希望大家可在此次的講座中，帶著滿滿的收穫回去。

以循環經濟的志工為己任的楊青山董事長 ，先以「順風時探索機會，逆風時翻轉危機」破題，點出循環經濟勢在必行的原因，指出循環經濟在產品和服務的設計過程中考慮到產品的效率、可重用性及可回收性，放眼在與環境重歸於好的創新策略，引領與會者深化減碳行動，同時呼籲綠領人才培育的重要性，鼓勵企業打造人才成長與包容的友善職場。

勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華指出，在面對永續經營所帶來的各種挑戰，永續發展是現今各方重視的議題，如何兼具環境永續的公正轉型，讓勞工朋友穩定在職，發揮勞動價值，將有助於勞工、企業與環境產生正向的循環，提升綠色競爭。

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