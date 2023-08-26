以終為始打造以人為本！勞動部人才資源發展中心辦CEO講堂

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勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任李玫臻表示，為響應全球綠色永續發展的浪潮，此次CEO講堂，邀請零碳大學執行長王怡雯與京冠生技董事長楊青山以「綠色新商模、零碳『心』人才」為主題，與現場逾百位經營者與高階管理層分享交流，如何以終為始打造以人為本的永續文化，並以循環經濟翻轉逆境，落實節能減碳與永續發展。
零碳大學執行長王怡雯說，碳排放對於氣溫的影響，大家可能越來越常待在冷氣房，對於溫度上升1度可能沒有太大的感覺，但全球溫度上升1度，會反映在氣候變遷上，中小企業和製造業則是最直接面對ESG浪潮的夥伴，雖然有概念但是對於如何落地執行，希望大家可在此次的講座中，帶著滿滿的收穫回去。
以循環經濟的志工為己任的楊青山董事長 ，先以「順風時探索機會，逆風時翻轉危機」破題，點出循環經濟勢在必行的原因，指出循環經濟在產品和服務的設計過程中考慮到產品的效率、可重用性及可回收性，放眼在與環境重歸於好的創新策略，引領與會者深化減碳行動，同時呼籲綠領人才培育的重要性，鼓勵企業打造人才成長與包容的友善職場。
勞動部高屏澎東分署分署長郭耿華指出，在面對永續經營所帶來的各種挑戰，永續發展是現今各方重視的議題，如何兼具環境永續的公正轉型，讓勞工朋友穩定在職，發揮勞動價值，將有助於勞工、企業與環境產生正向的循環，提升綠色競爭。