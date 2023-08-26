中華職棒／師母謝榮瑤開球見大義太嗨暴投K腳　徐生明盃確定續辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
當看到大義現身天母棒球場時，謝榮瑤坦言內心很澎湃，「要走的那一年，徐總有跟他互動，我的兒女都沒有很愛玩偶，但就是很愛大義，勾起十年的回憶。球團有跟我說什麼貴賓，我一直在想，但沒想到是大義。」
今年是徐總逝世十週年，這次謝榮瑤來到球場開球之前，一樣有先和徐總講話，一直很擔心會下雨的師母，出門前還特別再次叮嚀徐總，「今年跟他講比較多話，聊了比較久，有跟他說今天是徐總日，真的不要再下雨，不然會害慘邀請來的貴賓，道教老師說他可能在天上也是情緒很激動，是不完美中的完美，讓大家知道他有親臨現場。」
每當徐生明總教練紀念日，謝榮瑤內心總有許多回憶湧上心頭，「十年來我碰到又是在球場，那天情境沒有回想是騙人的，就是比完賽回家後，討厭排隊的我卻為了他去排車輪餅，沒講一句話、吃著車輪餅就這樣走了。」
徐生明國際少棒錦標賽今年將邁入第十一屆，謝榮瑤坦言原本十屆就要結束了，承諾也做到了，「募款募得很辛苦，65歲了也不輕鬆，但基層教練和校長會都私訊我，要我繼續辦下去，會支持我，要我思考一下，他們有觸動到我，也看重我們的比賽，這是我繼續往下走的動力，一路上碰到很多貴人幫忙，那就繼續談談看。」
謝榮瑤表示，很感謝彰化願意第一個跳出來，將於9月6日舉辦記者會，目前活動正在策劃中，為了不要讓大家失望，比賽時間預計是11月25日至28日，韓國、日本球隊確定會來，他們也都很期待這場賽事。