中華職棒／味全龍新秀劉俊緯等全數加盟！U18世界盃即戰力好手

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目前18歲的第一指名選手劉俊緯來自青棒名校穀保家商，從少棒時期開始即表現亮眼屢獲個人打擊獎項，同時為去年U18世界盃主力游擊手，今年也在小馬亞太區青棒賽冠軍戰表現亮眼率隊奪冠，獲得簽約金520萬、激勵獎金80萬與一軍月薪9萬肯定。
第三指名選手姚恩多今年20歲來自於文化大學，在今年全國成棒甲組春季聯賽擔任王牌投手，更進一步入選杭州亞運中華培訓隊26人名單一員，控球精準球速最快可達148公里，獲簽約金315萬、激勵獎金45萬與一軍月薪8萬。
第四指名選手黃侰程今年18歲來自壽山高中，擁有左投優勢擅長曲球、滑球與變速球，獲簽約金240萬、激勵獎金35萬與一軍月薪7萬。
第五指名選手陽念祖今年18歲來自東大體中，擔任2017年U12世界盃中華隊隊長，青少棒時期再度入選U15世界盃國手，今年也入選U18中華培訓隊24人名單內野手一員，獲簽約金190萬、激勵獎金70萬與一軍月薪7萬。
第六指名選手林柏佑即將屆滿19歲，來自青棒強權平鎮高中，從高中開始專職投手，擅長球種有滑球與伸卡，同時具備控球精準、尾勁佳等特性，為少見的低肩下勾投手，獲簽約金120萬、激勵獎金50萬與一軍月薪7萬。魏應充創辦人也特別出席加盟儀式勉勵新秀，期許他們能夠一步一腳印打好基礎，跟隨教練團一起成長，一起跟味全龍隊投入棒球經濟生態圈的希望工程。