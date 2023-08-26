MLB／大谷翔平棒打千賀滉大　手肘撕裂後依舊怪力宛如火箭噴射

中華職棒／味全龍新秀劉俊緯等全數加盟！U18世界盃即戰力好手

▲ 新秀劉俊緯等全數加盟！U18世界盃即戰力好手（味全龍提供）
▲ 新秀劉俊緯等全數加盟！U18世界盃即戰力好手（味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

2023中華職棒季中選秀會味全龍共選入六名新秀，除了日前已公布確定加盟的第二指名旅美左投張景淯，今（26）日球團宣布全數完成體檢及簽約程序，包含第一指名選手劉俊緯，以及姚恩多、黃侰程、陽念祖與林柏佑共五名選手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

目前18歲的第一指名選手劉俊緯來自青棒名校穀保家商，從少棒時期開始即表現亮眼屢獲個人打擊獎項，同時為去年U18世界盃主力游擊手，今年也在小馬亞太區青棒賽冠軍戰表現亮眼率隊奪冠，獲得簽約金520萬、激勵獎金80萬與一軍月薪9萬肯定。

第三指名選手姚恩多今年20歲來自於文化大學，在今年全國成棒甲組春季聯賽擔任王牌投手，更進一步入選杭州亞運中華培訓隊26人名單一員，控球精準球速最快可達148公里，獲簽約金315萬、激勵獎金45萬與一軍月薪8萬。

第四指名選手黃侰程今年18歲來自壽山高中，擁有左投優勢擅長曲球、滑球與變速球，獲簽約金240萬、激勵獎金35萬與一軍月薪7萬。

第五指名選手陽念祖今年18歲來自東大體中，擔任2017年U12世界盃中華隊隊長，青少棒時期再度入選U15世界盃國手，今年也入選U18中華培訓隊24人名單內野手一員，獲簽約金190萬、激勵獎金70萬與一軍月薪7萬。

第六指名選手林柏佑即將屆滿19歲，來自青棒強權平鎮高中，從高中開始專職投手，擅長球種有滑球與伸卡，同時具備控球精準、尾勁佳等特性，為少見的低肩下勾投手，獲簽約金120萬、激勵獎金50萬與一軍月薪7萬。魏應充創辦人也特別出席加盟儀式勉勵新秀，期許他們能夠一步一腳印打好基礎，跟隨教練團一起成長，一起跟味全龍隊投入棒球經濟生態圈的希望工程。


影音／堪稱是中職史上最強吉祥物！味全龍邀大義重出江湖熱舞

中華職棒／兄弟大谷陳琥睽違622天完美中繼！兄弟7:0完封味全龍

中華職棒／味全龍隊新洋投拓克士報到！831洋將大限前最終人選

中華職棒／高孝儀致勝安打發威！味全龍2:0擊敗統一獅戰績第一

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀