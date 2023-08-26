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玩LOVE童樂會愛河之心登場　創意市集好吃好玩又好買

▲身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，集結35攤好吃、好逛又好買的美食、文創區，也規劃精彩的互動同樂區。（圖／高市府勞工局提供）
▲身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，集結35攤好吃、好逛又好買的美食、文創區，也規劃精彩的互動同樂區。（圖／高市府勞工局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高市府勞工局今（26）日下午在高雄愛河之心，舉辦身心障礙者「深愛築夢」創意市集玩LOVE童樂會活動，集結35攤好吃、好逛又好買的美食區、文創區之外，也規劃精彩的舞台表演節目、夏日清涼奉茶許願、童LOVE闖關拿好禮、故事姐姐講故事等互動同樂區，並提供消費滿額禮、家電好禮抽獎券及免費公益義剪等好康活動，吸引許多民眾前往同樂。

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▲活動集結35攤好吃、好逛又好買的美食、文創區，也規劃精彩的互動同樂區。（圖／高市府勞工局提供）
▲活動集結35攤好吃、好逛又好買的美食、文創區，也規劃精彩的互動同樂區。（圖／高市府勞工局提供）
高市府勞工局結合三民區高泰社區發展協會、博訓天使之翼志工國樂團、卓著魔法家族流行非洲鼓舉辦創意市集活動。多位民代、社團與工會代表及鄰近社區的里長們也到場參與，用實際行動為現場的身心障礙朋友與團體支持打氣。

來到創意市集現場，可以發掘許多身心障礙朋友的創業小故事，其中位於文創區「藝起手創趣」的創辦人愛玲、庭瑄、美瑛，分別是不同障別的障礙者。她們最初在勞工局博訓中心開辦的第二專長課程中相識，美瑛對各種手工藝充滿興趣，庭瑄擅長電繡，已取得街頭藝人執照的愛玲則專門負責為客人介紹作品，互相運用所長一起創作、創業，並結合手工皂、編織與手縫課程所習得的技能，為展示的一件件商品增添豐富的元素。

▲精彩的童LOVE闖關拿好禮、故事姐姐講故事等互動同樂區，吸引許多民眾前往同樂。（圖／高市府勞工局提供）
▲精彩的童LOVE闖關拿好禮、故事姐姐講故事等互動同樂區，吸引許多民眾前往同樂。（圖／高市府勞工局提供）
子儀是位肢體障礙者，也是博訓中心第二專長職訓班的學員，除了參加今年度陶瓷工藝雕塑班外，目前仍在磚雕進階班持續受訓精進。透過對植物的熱愛，結合陶藝和磚雕的技藝，蹦出更多創意盆栽。子儀說明「日系豆豆小盆栽」的特色，手指頭就能捏起來的小巧盆栽創作，適合放在辦公室，簡單照料就能常保翠綠，是最適合忙碌現代人的療癒小品，且融合陶藝泥作技巧，形塑出獨特充滿手感溫度的盆栽。

高市府勞工局局長周登春致詞時表示，為了讓身心障礙者或弱勢族群能有多元的就業管道，勞工局舉辦「深愛築夢」創意市集，讓有意願從事微型創業的弱勢朋友藉由市集活動，能有一展長才的築夢舞台與機會。下一場創意市集預計在10月份舉辦，除延續展銷各種特色美食與文創商品外，並將帶來星空音樂會的表演。請持續關注博愛職業技能訓練中心網站，或臉書小勞向前行粉絲專頁查看最新活動資訊。

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