白喬茵批鼓山魚市場人少、「美」有什麼用？趙天麟回嗆了

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白喬茵指出，高雄市政府當初預估魚市場每年可以吸引300萬人，去年剛開幕每月維持在30萬~50萬人次參觀，結果今年5至7月連10萬人都不到，現在高雄市政府只能拼命辦活動救人氣，可見對民眾來說這就是一個一次性景點，雖然華麗轉身變成最美魚市場，但沒有人潮，美有什麼用？蚊子懂得欣賞你的建築品味嗎？
立委趙天麟則表示，鼓山魚市場從閒置僅作停車使用，到經過他與市府合作，爭取到經費後由知名在地建築師設計為國內外得獎無數的亞太最美魚市場。現在由市府跟營運水產展售的民間店家，研商更完善的展售內容與模式，完全不減損其帶來最美海岸港口的改變。國民黨議員為了政治鬥爭，拿高雄深具光榮感且受國際肯定的建設予以打擊，除了遺憾，更凸顯視野的狹隘與問政能力的不足。
議員黃文益則說，韓國瑜時期找來的發言人，在成為了高雄市議員後還是延續了國瑜做風，用唱衰高雄的風式來阻礙高雄的發展，他請問白喬茵議員「鼓山魚巿場改造之前的環境您去過嗎？您關心過嗎？」除了意圖帶風向抹黑別人的努力之外還急著下定論來唱衰高雄。
黃文益表示，政府將改造過的魚市場委由民間企業經營管理，或許一開始還沒完全上軌道，市場經營的成功模式也還在努力中，但市府一直站在協助者的角度，協助企業經營，他認為此時用酸言酸語來唱衰一個正在努力轉型經營中的魚市場的人，眼光未免太過狹隘也太短視近利了吧，黃文益認為，鼓山魚市場附近的交通及觀光資源絕對有其競爭力，只要做出特色一定可以風華再現。