不只運動！阿基里斯腱斷裂與「這些」因素都有關　如何治療、復健？

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阿基里斯腱斷裂有哪些原因？ 如何治療？阿基里斯腱若急性斷裂，通常會突然劇痛，並伴隨「啪啪」聲。林杏青醫師指出，阿基里斯腱斷裂可能與以下因素有關，包含
- 運動不小心
- 全身體質因素：
- 慢性腎功能衰竭
- 膠原蛋白缺乏
- 糖尿病
- 痛風
- 感染
- 紅斑性狼瘡
- 類風濕關節炎
- 甲狀腺與副甲狀腺疾病
- 足部因素：
- 高弓足
- O型腿（脛骨內翻）
- 功能性過度旋前（如：扁平足引起）
- 腓腸肌延展性和力量不足
- 踝關節背屈受限
手術後復健3運動 切記固定期勿過度延展患者可以依個別情況與醫師討論最適當的治療方式。不過，無論是否經過手術，患者都需要針對活動度、力量去做復健訓練，才能回復較好的功能。
非手術治療者適合開始進行負重阻力訓練的時間較因人而異。至於手術治療者，復健科診所物理治療師黃彥魁表示，通常可以在術後2－4週進行踝關節活動度的訓練、漸進性強化的阻力訓練、肌肉等長收縮負荷的練習、訓練平衡感以及心肺功能。
黃彥魁物理治療師提到，手術後依可分為最大保護期（約0－6週）、中度保護期（約6－12週）、最小保護期（約12週以上），在最大保護期時可以做以下3類運動：
- 肌力維持：
- 動態直膝抬腿
- 蚌殼運動
- 膝伸直運動
- 仰躺腳踏車
- 柔軟度維持：
- 翹腳動作
- 膝蓋抱至胸前
- 直膝抬腿伸展
- 腳踝活動：
- 0－2週：不可背屈
- 3－6週：練習腳踝內翻、外翻
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59040
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