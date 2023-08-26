6大速食假日優惠！「肯德基、麥當勞」都買1送1　達美樂披薩77元

不只運動！阿基里斯腱斷裂與「這些」因素都有關　如何治療、復健？

不只運動！阿基里斯腱斷裂與「這些」因素都有關　如何治療、復健？
不只運動！阿基里斯腱斷裂與「這些」因素都有關　如何治療、復健？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】UFC終極格鬥冠軍賽輕重量級選手及冠軍－賈馬哈爾．希爾（Jamahal Hill），身為美國職業綜合格鬥運動員的他，前陣子卻因為打籃球導致阿基里斯腱斷裂，必須放棄近期比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣運動醫學學會副秘書長暨復健科診所院長林杏青醫師表示，阿基里斯腱（跟腱）斷裂是下肢最常見的肌腱斷裂，除了運動意外傷害以外，某些全身體質因素、足部因素可能也與阿基里斯腱斷裂有關。

阿基里斯腱斷裂有哪些原因？　如何治療？

阿基里斯腱若急性斷裂，通常會突然劇痛，並伴隨「啪啪」聲。林杏青醫師指出，阿基里斯腱斷裂可能與以下因素有關，包含

  1. 運動不小心
  2. 全身體質因素：
    • 慢性腎功能衰竭
    • 膠原蛋白缺乏
    • 糖尿病
    • 痛風
    • 感染
    • 紅斑性狼瘡
    • 類風濕關節炎
    • 甲狀腺與副甲狀腺疾病
  3. 足部因素：
  • 高弓足
  • O型腿（脛骨內翻）
  • 功能性過度旋前（如：扁平足引起）
  • 腓腸肌延展性和力量不足
  • 踝關節背屈受限
阿基里斯腱斷裂後可採手術、非手術治療方式。林杏青醫師表示，阿基里斯腱如果不開刀，只用石膏或是副木固定，和手術相比最後的癒合率並沒有顯著差異，而且無需住院、無傷口、無麻醉風險，但是能重返工作的時間通常較久，墊腳的力量較差，也會有較高的再斷裂比例。

手術後復健3運動　切記固定期勿過度延展

患者可以依個別情況與醫師討論最適當的治療方式。不過，無論是否經過手術，患者都需要針對活動度、力量去做復健訓練，才能回復較好的功能。

非手術治療者適合開始進行負重阻力訓練的時間較因人而異。至於手術治療者，復健科診所物理治療師黃彥魁表示，通常可以在術後2－4週進行踝關節活動度的訓練、漸進性強化的阻力訓練、肌肉等長收縮負荷的練習、訓練平衡感以及心肺功能。

黃彥魁物理治療師提到，手術後依可分為最大保護期（約0－6週）、中度保護期（約6－12週）、最小保護期（約12週以上），在最大保護期時可以做以下3類運動：

  • 肌力維持：
    1. 動態直膝抬腿
    2. 蚌殼運動
    3. 膝伸直運動
    4. 仰躺腳踏車
  • 柔軟度維持：
  1. 翹腳動作
  2. 膝蓋抱至胸前
  3. 直膝抬腿伸展
  • 腳踝活動：
    1. 0－2週：不可背屈
    2. 3－6週：練習腳踝內翻、外翻
黃彥魁物理治療師特別提醒，阿基里斯腱斷裂後根據手術、非手術治療方式不同，需要固定時間從3至4週或3至9週不等，在固定期間都不應過度延展阿基里斯腱（勾腳背的動作）。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59040

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

小腹婆勤瘦身仍像懷孕　竟是重達3.5公斤子宮肌瘤作祟

友達廠長猝逝！　營養師提醒7徵兆、3大飲食法防過勞

台大證實PM2.5、溫濕度影響心血管健康　溫、濕度維持「這範圍」內最佳

無形橡皮擦抹去記憶　失智症中心協助家屬自處

我是廣告 請繼續往下閱讀